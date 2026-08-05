Zuckerberg présente ses excuses au gouvernement indien au sujet du contenu et des erreurs de Meta, selon les médias locaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles à partir du paragraphe 2)

Mark Zuckerberg, directeur général de Meta Platforms ( META.O ), a présenté ses excuses au gouvernement indien concernant la présence de contenus pédopornographiques sur les plateformes de l'entreprise et pour des erreurs opérationnelles, ont rapporté mercredi des chaînes de télévision locales.

M. Zuckerberg s'est excusé pour la présence de ce contenu, ainsi que pour les « deepfakes » et les défaillances opérationnelles sur les plateformes de Meta, a rapporté le site d'information financière Moneycontrol, citant des sources.

La publication a ajouté que ces excuses avaient été formulées lors d’une réunion entre des dirigeants de Meta et des représentants du gouvernement indien mardi.

Meta, dont les principales applications de réseaux sociaux comprennent Facebook et Instagram, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

En juillet, le gouvernement indien avait ordonné à Meta de supprimer les publicités et les contenus faisant la promotion de matériel pédopornographique sur Instagram, a rapporté la BBC , citant un haut responsable du ministère de l’Électronique et des Technologies de l’information.

Le gouvernement a également demandé à Meta de fournir, dans un délai de sept jours, des explications sur la manière dont des publicités contenant ce type de contenu avaient pu être autorisées sur la plateforme, ajoute le reportage de la BBC.

Meta avait alors déclaré appliquer une politique de tolérance zéro envers les contenus pédopornographiques et continuer à renforcer ses systèmes de détection, selon la BBC.

Le mois dernier, le ministère indien de l’Information et des Technologies a convoqué des dirigeants de Meta après que Facebook eut brièvement restreint l’accès à une publication du Premier ministre Narendra Modi. L’entreprise a expliqué que la publication avait été bloquée par inadvertance en raison d’une erreur opérationnelle.

La police d’Hyderabad a également ouvert une enquête contre le directeur de Meta Inde, Arun Srinivas, au sujet de vidéos publiées sur Facebook qui auraient représenté M. Modi de manière « injurieuse », selon un haut responsable de la police.

L’Inde a renforcé cette année sa réglementation en matière de contenu, réduisant ainsi la protection juridique qui met les plateformes à l’abri de toute responsabilité vis-à-vis des contenus générés par les utilisateurs et exposant davantage les dirigeants qui les dirigent.

Depuis février, les plateformes doivent supprimer les contenus illicites signalés par les tribunaux ou le gouvernement dans un délai de trois heures , contre 36 heures auparavant, sous peine de perdre cette protection.