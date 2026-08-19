“Zuckerberg n'a pas fait de la sécurité des enfants une priorité chez Meta”, témoigne un ancien ingénieur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le procès porte sur des plaintes déposées par 29 États concernant la collecte et l'utilisation des données des enfants

* Un témoin des États affirme que Zuckerberg était étroitement impliqué dans la prise de décision

* Le procès devrait durer six semaines

(Reformulation du premier paragraphe; ajout de témoignages tout au long de l'article, deuxième signature) par Kenrick Cai, Diana Novak Jones et Jonathan Stempel

Un ancien directeur de l'ingénierie chez Meta Platforms META.O a témoigné mercredi que le directeur général Mark Zuckerberg était responsable d'une culture d'entreprise qui aurait pu conduire la société à se soustraire à son obligation de protéger les enfants utilisant ses plateformes Facebook et Instagram contre tout préjudice.

Arturo Bejar, un critique virulent de Meta qui a travaillé au sein de l’entreprise de 2009 à 2015 puis en tant que prestataire indépendant de 2019 à 2021, a déclaré que Mark Zuckerberg était étroitement impliqué dans une grande partie du processus décisionnel, et que la culture hiérarchique de l’entreprise garantissait que les modifications apportées à la conception des produits n’intervenaient que s’il en donnait l’ordre.

“Si Mark fait de quelque chose une priorité, des montagnes se déplacent en quelques mois”, a déclaré M. Bejar.

M. Bejar est le premier témoin dans un procès historique portant sur des plaintes déposées par une coalition d’États qui accusent l’entreprise d’avoir conçu ses plateformes pour créer une dépendance chez les jeunes utilisateurs et de collecter illégalement des données auprès d’ enfants de moins de 13 ans.

La Californie, le Colorado, le Kentucky et le New Jersey accusent Meta d’avoir conçu Facebook et Instagram pour rendre les jeunes utilisateurs dépendants, ce qui alimente l’anxiété, la dépression et même le suicide, et d’avoir induit les consommateurs en erreur quant à la sécurité de ces plateformes.

Ces États, ainsi que 25 autres, accusent également Meta d’avoir enfreint la loi fédérale en collectant et en utilisant de manière abusive les données personnelles d’enfants lors de leur utilisation de ses plateformes.

Meta a nié ces allégations et a fait valoir que les opinions de M. Bejar dépassaient le cadre de sa mission.

M. Bejar a commencé à témoigner mardi devant le tribunal fédéral d’Oakland, en Californie, lors de l’ouverture du procès.

Le procès devrait durer six semaines, et Mark Zuckerberg devrait témoigner.

LA SÉCURITÉ, UNE “CONSIDÉRATION SECONDAIRE”, SELON UN TÉMOIN

M. Bejar a participé à la réalisation d’enquêtes sur les expériences des adolescents au sein d’une équipe chargée d’étudier le bien-être sur Instagram entre 2019 et 2021.

Il n’a pas hésité à critiquer ouvertement le bilan de Meta en matière de sécurité des enfants et a témoigné en 2023 devant une commission du Sénat américain que Meta avait connaissance du harcèlement et des autres préjudices subis par les adolescents sur ses plateformes, mais n’avait pas pris les mesures nécessaires pour y remédier.

Lors de son témoignage de mercredi, M. Bejar a déclaré que Meta utilisait des indicateurs tels que les interactions sociales significatives et le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens pour récompenser ses employés, privilégiant ainsi l’engagement des utilisateurs — et le profit — au détriment de la sécurité.

Il a également déclaré qu’un outil utilisé par Meta pour encourager les utilisateurs à faire une pause — une fonctionnalité clé que Meta a invoquée pour sa défense — était “conçu pour échouer”, car il n’est pas activé par défaut et les rappels sont faciles à ignorer.

“Tout est axé sur le temps passé sur l’application”, a-t-il déclaré. “Dans ce contexte, la sécurité a toujours été reléguée au second plan.”

M. Bejar a également déclaré que Meta disposait d’une technologie permettant de signaler et d’exiger une vérification de la part des utilisateurs, potentiellement des millions, soupçonnés d’être âgés de moins de 13 ans, mais qu’elle fermait les yeux sur le problème grâce à une politique du “pas de questions, pas de réponses”, car cela s’avérait financièrement rentable à long terme.

“Là où se trouvent les plus jeunes enfants, c’est là que se trouveront les utilisateurs de demain”, a-t-il déclaré.

Selon les experts, ce procès constitue à ce jour le plus grand test juridique portant sur les effets des réseaux sociaux sur les jeunes utilisateurs.

Meta fait face à des milliers de poursuites similaires pour préjudice présumé causé à des enfants. Bejar a été un témoin clé à charge contre l’entreprise dans trois des affaires qui ont été jugées jusqu’à présent. L’une de ces affaires, intentée par le Nouveau-Mexique , s’est soldée par 942 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars de dommages-intérêts et d’amendes, ainsi que par une injonction obligeant Meta à modifier ses plateformes dans cet État.