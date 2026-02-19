Zuckerberg, le patron de Meta, nie au procès de Los Angeles qu'Instagram cible les enfants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Zuckerberg a été appelé à témoigner dans une affaire concernant des préjudices présumés causés à des jeunes

Meta pourrait devoir payer des dommages et intérêts si elle perd ce procès

Les jurés ont vu des documents de Meta discutant de la stratégie des préadolescents

(Ajoute des détails du procès dans les paragraphes 11, 15-18, et le commentaire d'un avocat des parents dans les paragraphes 20-21, le contexte juridique dans le paragraphe 24) par Jody Godoy

Le directeur général de Meta Platforms META.O Mark Zuckerberg a répété mercredi lors d'un procès historique sur la dépendance des jeunes aux médias sociaux que l'opérateur de Facebook et d'Instagram n'autorisait pas les enfants de moins de 13 ans à utiliser ses plateformes, bien qu'il ait été confronté à des preuves suggérant qu'ils constituaient un groupe démographique clé.

Mark Lanier, avocat de la femme qui poursuit Instagram et YouTube de Google pour avoir nui à sa santé mentale lorsqu'elle était enfant, a pressé Zuckerberg sur sa déclaration au Congrès en 2024 selon laquelle les utilisateurs de moins de 13 ans ne sont pas autorisés sur la plateforme. Lanier a confronté Zuckerberg à des documents internes de Meta. L'affaire concerne une Californienne qui a commencé à utiliser Instagram et YouTube lorsqu'elle était enfant. Elle affirme que les entreprises ont cherché à faire du profit en accrochant les enfants à leurs services alors qu'elles savaient que les médias sociaux pouvaient nuire à leur santé mentale. Elle affirme que les applications ont alimenté sa dépression et ses pensées suicidaires et cherche à tenir les entreprises pour responsables.

Meta et Google ont nié ces allégations et souligné qu'ils s'efforçaient d'ajouter des fonctionnalités qui garantissent la sécurité des utilisateurs.

"Si nous voulons gagner gros avec les adolescents, nous devons les faire venir en tant que préadolescents", peut-on lire dans une présentation interne d'Instagram datant de 2018.

"Et pourtant, vous dites que nous ne ferions jamais cela", a déclaré Lanier.

Zuckerberg a répondu que Lanier "interprétait mal ce que je disais." Le directeur général a déclaré que Meta avait "eu différentes conversations au fil du temps pour essayer de construire différentes versions de services que les enfants peuvent utiliser en toute sécurité." Par exemple, il a déclaré que Meta avait envisagé de créer une version d'Instagram pour les enfants de moins de 13 ans, mais ne l'a finalement jamais fait.

Meta risque des dommages et intérêts lors du procès devant jury à Los Angeles, qui s'inscrit dans une vague de litiges contre les entreprises de médias sociaux aux États-Unis, où les affaires commencent à être jugées dans le cadre d'une réaction globale plus large concernant l'effet des plateformes sur les jeunes utilisateurs.

Les rivaux de Meta, Snap et TikTok, ont conclu un accord avec le plaignant avant le début du procès la semaine dernière.

Dans un courriel, Nick Clegg, qui était vice-président des affaires mondiales de Meta, a déclaré à Zuckerberg et à d'autres cadres supérieurs: "Nous avons des limites d'âge qui ne sont pas respectées (unenforceable?)" et a noté que des politiques différentes pour Instagram et Facebook rendent "difficile de prétendre que nous faisons tout ce que nous pouvons" Zuckerberg a répondu en disant qu'il est difficile pour les développeurs d'applications de vérifier l'âge des utilisateurs et que la responsabilité devrait incomber aux fabricants d'appareils mobiles. On estime que les adolescents sur Instagram représentent moins de 1 % des revenus, a-t-il témoigné.

MAXIMISER LE TEMPS D'ÉCRAN Mark Zuckerberg a également été interrogé sur sa déclaration au Congrès en 2021 , selon laquelle il n'avait pas donné aux équipes d'Instagram l'objectif de maximiser le temps passé sur l'application. Lanier a montré aux jurés des courriels datant de 2014 et 2015 dans lesquels Zuckerberg présentait des objectifs visant à augmenter le temps passé sur l'application par des points de pourcentage à deux chiffres. Zuckerberg a déclaré que Meta avait auparavant des objectifs liés au temps passé par les utilisateurs sur l'application, mais qu'il avait depuis changé d'approche.

"Si vous essayez de dire que mon témoignage n'était pas exact, je ne suis pas du tout d'accord avec cela", a déclaré Zuckerberg.

Les jurés ont pu voir un document datant de 2022 énumérant des "jalons" pour Instagram dans les années à venir, notamment l'augmentation progressive du temps que les utilisateurs passent quotidiennement sur l'application, de 40 minutes en 2023 à 46 minutes en 2026.

Les jalons ne sont pas des "objectifs", a déclaré Zuckerberg, mais une "vérification instinctive" pour la haute direction sur la façon dont l'entreprise se comporte.

En réponse à une question de l'avocat de Meta, Paul Schmidt, Zuckerberg a déclaré que Meta basait les objectifs de ses employés pour ses produits sur le fait de donner aux utilisateurs une bonne expérience.

"Si nous y parvenons, les gens trouveront les services plus utiles, ce qui aura pour effet secondaire qu'ils les utiliseront davantage", a-t-il déclaré.

C'était la première fois que le fondateur milliardaire de Facebook témoignait devant un tribunal de l'effet d'Instagram sur la santé mentale des jeunes utilisateurs .

Matthew Bergman, un avocat représentant d'autres parents qui affirment que les médias sociaux ont causé la mort de leurs enfants, a déclaré aux journalistes à l'extérieur du palais de justice que les parents, dont plusieurs ont assisté au procès, espèrent que le coût du litige forcera le changement dans l'industrie.

"Nous savons que le simple fait d'avoir atteint cette étape importante signifie que justice a été rendue", a-t-il déclaré à propos du témoignage de Zuckerberg et du procès.

UNE AFFAIRE QUI S'INSCRIT DANS UN CONTEXTE PLUS LARGE

Le procès sert de test pour des réclamations similaires dans un groupe plus large de cas contre Meta, Alphabet's GOOGL.O Google, Snap et TikTok. Des familles, des districts scolaires et des États ont intenté des milliers d'actions en justice aux États-Unis, accusant les entreprises d'alimenter une crise de la santé mentale chez les jeunes. Un verdict défavorable aux entreprises dans l'affaire de Los Angeles pourrait éroder la défense juridique de longue date des grandes entreprises technologiques contre les allégations de préjudice causé aux utilisateurs. Pendant de nombreuses années, la législation américaine a protégé les entreprises de l'internet de toute responsabilité en matière de contenu. Mais les affaires en cours se concentrent sur la manière dont les entreprises ont conçu et exploité les plateformes. Au fil des ans, des enquêtes ont mis au jour des documents internes de Meta montrant que l'entreprise était consciente des risques potentiels pour la santé mentale . Les chercheurs de Meta ont découvert que certains adolescents déclaraient qu'Instagram les faisait régulièrement se sentir mal dans leur corps et que ces personnes voyaient beaucoup plus de "contenus liés aux troubles de l'alimentation" que celles qui ne le faisaient pas, a rapporté Reuters en octobre. Adam Mosseri, directeur d'Instagram, a déclaré la semaine dernière qu'il n'était pas au courant d'une étude récente de Meta qui ne montrait aucun lien entre la supervision parentale et l'attention que les adolescents portent à leur propre utilisation des médias sociaux. Selon le document présenté au procès, les adolescents confrontés à des circonstances de vie difficiles ont plus souvent déclaré qu'ils utilisaient Instagram de manière habituelle ou involontaire.

L'avocat de Meta a déclaré aux jurés lors du procès que les dossiers médicaux de la jeune femme montraient que ses problèmes provenaient d'une enfance perturbée et que les médias sociaux étaient pour elle un exutoire créatif.

Le litige américain s'inscrit dans un contexte plus large pour les entreprises technologiques. L'Australie a interdit l'accès aux plateformes de médias sociaux aux utilisateurs de moins de 16 ans. D'autres pays envisagent des mesures similaires . Aux États-Unis, la Floride a interdit aux entreprises d'autoriser l'accès aux utilisateurs de moins de 14 ans. Les groupes professionnels de l'industrie technologique contestent la loi devant les tribunaux.