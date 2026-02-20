USA-L'inflation PCE accélère à 2,9% en décembre

Panneaux d'achat d'or dans un magasin à East Meadow, New York
Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté légèrement au-dessus des attentes sur un an en décembre, montrent les données publiées vendredi par le département du Commerce.
L'indice des prix de la consommation personnelle (PCE) a accéléré de 2,9% en rythme annuel, après +2,8% en novembre. Les économistes interrogés par Reuters attendaient +2,8%.
Il a augmenté sur un mois de 0,4%, au-dessus des attentes des économiste (+0,3%) et après +0,2% en novembre.
Une mesure plus étroite de l'inflation, l'indice "core PCE", qui exclut les éléments volatils que sont l'énergie et les produits alimentaires, ressort à +3,0% sur un an en décembre, contre +2,9% attendus, et après +2,8% en novembre.
Sur un mois, il ressort à +0,4% en décembre, au-dessus du consensus (+0,3%) et après +0,2% en novembre.
Parallèlement, les dépenses de consommation des ménages américains ont augmenté de 0,1% en décembre.
Les revenus des ménages ont quant à eux avancé de 0,3% en décembre, conformes aux attentes.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
