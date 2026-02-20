USA: l'indice PCE d'inflation reste élevé en décembre à 2,9% sur un an

( AFP / JIM WATSON )

L'inflation s'est légèrement accélérée aux États-Unis au mois de décembre, à 2,9% sur un an, selon l'indice PCE publié vendredi par le département du Commerce et qui est pris en compte par la Réserve fédérale (Fed) pour sa politique monétaire.

Sur un mois, les prix à la consommation ont progressé de 0,4%, contre 0,2% au mois de novembre, soit légèrement au-dessus des attentes des marchés, qui anticipaient une hausse de 0,3% selon le consensus publié par MarketWatch.

L'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte des prix plus fluctuants des denrées alimentaires et de l'énergie, est également en hausse de 0,4% au mois de décembre, et a connu une progression de 3% sur l'ensemble de l'année 2025.

Des données qui devraient confirmer la prudence de la Fed pour sa prochaine réunion, prévue les 17 et 18 mars prochains, alors que ses taux sont restés inchangés lors de la précédente, après trois baisses progressives.

Ils se situent actuellement dans une fourchette comprise entre 3,50% et 3,75% et la très grande majorité des analystes s'attend à un maintien à ce niveau, selon l'outil de veille du groupe CME, FedWatch.

Dans une interview accordée jeudi à une journaliste américaine, l'un des responsables de la Fed, Stephen Miran a estimé que les données macroéconomiques le faisaient désormais pencher vers un assouplissement monétaire plus modéré.

Nommé par Donald Trump initialement jusque fin janvier en remplacement d'un membre démissionnaire, M. Miran s'est systématiquement prononcé en faveur d'une baisse plus marquée des taux de la Fed, position défendue par le président des Etats-Unis.

Donald Trump estime que l'institution et son président, Jerome Powell, n'agissent pas assez et trop tard.

Avant la publication de données de la croissance américaine vendredi, le président américain s'en des de nouveau pris à M. Powell, le surnommant une nouvelle fois "Trop tard" est estimant que, outre les taux trop élevés étaient en partie responsables des performances plus modestes de l'économie américaine.

"Pas de paralysie! Et aussi, DES TAUX D'INTÉRÊT PLUS BAS", a insisté Donald Trump, alors qu'il accuse également les démocrates et la paralysie budgétaire d'octobre et novembre dernier, la plus longue de l'histoire du pays, d'avoir pesé sur la croissance.

Le mandat de Jerome Powell se termine en mai prochain, Donald Trump a déjà désigné son successeur, Kevin Warsh, qui doit encore recevoir la confirmation du Sénat avant de prendre ses fonctions, un processus qui peut s'étaler sur plusieurs mois.