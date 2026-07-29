Zuckerberg, de Meta, met en garde contre les restrictions visant les modèles d'IA chinois, selon le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et des éléments de contexte tirés du paragraphe 2)

Le gouvernement américain ne devrait pas bloquer les modèles chinois pour prendre l'avantage dans la course à l'IA, a déclaré Mark Zuckerberg, directeur général de Meta Platforms META.O , au Financial Times dans une interview publiée mardi, alors que Washington met en garde contre le fait que les entreprises chinoises pourraient faire l'objet de sanctions pour le vol présumé de technologies américaines.

M. Zuckerberg a déclaré que l'interdiction des technologies d'IA chinoises de pointe ne constituerait pas “ une solution efficace ”, ajoutant que les entreprises américaines devraient identifier “ systématiquement ” les goulots d'étranglement et les obstacles afin de mieux rivaliser avec les entreprises chinoises spécialisées dans l'IA.

La société Moonshot AI, basée à Pékin, dont le modèle Kimi K3 récemment lancé a attiré l’attention pour ses capacités de codage, a ravivé le débat à Washington sur la question de savoir si les développeurs chinois copient les modèles américains ou comblent rapidement le fossé technologique grâce à leurs propres recherches.

L’administration Trump a dévoilé mardi des interdictions visant les importations de nouveaux robots et onduleurs chinois, cherchant ainsi à protéger le développement de l’IA américaine contre les menaces pour la sécurité nationale et à rapatrier des industries clés appelées à connaître une croissance explosive.

Par ailleurs, le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a averti que les entreprises chinoises pourraient faire l’objet de sanctions financières ou être inscrites sur la “ liste des entités ” du ministère du Commerce, ce qui restreint leur accès aux technologies américaines.

Interrogée au sujet de l’interview accordée au Financial Times, Meta a renvoyé à une tribune de Mark Zuckerberg publiée dans le Wall Street Journal.