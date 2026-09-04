Zscaler recule ; les analystes soulignent des perspectives prudentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
4 septembre - ** L'action de la société de sécurité cloud Zscaler ZS.O recule de 3,3% à 171,93 dollars en pré-ouverture
** Le titre a rebondi de 55% depuis le plus bas atteint en avril
** La société table sur un chiffre d'affaires compris entre 3,91 et 3,94 milliards de dollars pour l'exercice fiscal 2027
** TD Cowen prévoit que la croissance du chiffre d'affaires de Zscaler pour l'exercice 2027 ralentira à 17,5%, contre 25% pour l'exercice 2026
** Les perspectives de ZS reflètent une certaine prudence face aux changements au sein de sa direction commerciale, indique Jefferies dans une note
** 38 des 49 courtiers attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, et 11 “conserver”; le cours-cible médian est de 210 dollars – données LSEG
** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 21% depuis le début de l'année
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