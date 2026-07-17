Zoox procède au rappel de ses voitures autonomes, car celles-ci pourraient ne pas détecter la fumée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions dans les paragraphes 3 à 12) par David Shepardson

Zoox, la division d’Amazon.com

AMZN.O spécialisée dans les voitures autonomes, a annoncé vendredi qu’elle allait rappeler sa flotte de 105 véhicules autonomes , car ceux-ci pourraient ne pas détecter une fumée épaisse et gêner ainsi l’intervention des services d’urgence. La semaine dernière, le plus haut responsable américain de la sécurité automobile a déclaré que les constructeurs de voitures autonomes devaient rapidement remédier à une « tendance manifeste » des véhicules sans conducteur à gêner l’intervention des forces de l’ordre et des autres services d’urgence, ce qui avait suscité d’importantes inquiétudes en matière de sécurité. Zoox a indiqué vendredi que, le 20 juin, un véhicule autonome Zoox inoccupé avait rencontré une épaisse fumée masquant unescène d’incendie en cours. Le véhicule Zoox est entré sur les lieux,puis a freiné brusquement en tentant de s’écarter avant de s’immobiliser.

Le véhicule Zoox, piloté à distance, a fait marche arrière, après quoi les secouristes ont placé des cônes de signalisation sur les lieux de l’incident, bloquant ainsi deux des trois voies. Zoox a précisé que cette mise à jour logicielle améliorait les capacités existantes de détection et de réaction face à une fumée dense.

Jonathan Morrison, qui dirige l’agence américaine de réglementation des véhicules, a déclaré dans une lettre adressée aux entreprises de véhicules autonomes que la NHTSA avait recensé de nombreux cas de robotaxis s’engagant sur des lieux d’urgence en cours d’intervention, ainsi que d’autres incidents au cours desquels les véhicules “bloquaient le passage des ambulances et des pompiers, ou ne parvenaient pas à reconnaître et à réagir à des conditions de sécurité élémentaires telles que les gyrophares, les fusées éclairantes, la fumée, le feu et les cônes de signalisation”.

La NHTSA a indiqué qu’elle organiserait des réunions avec les constructeurs automobiles d’ici la fin du mois afin de rechercher des solutions. “Un véhicule autonome incapable d’interagir en toute sécurité avec les premiers intervenants constitue un danger pour le grand public”, précise la lettre.

Les médias locaux du Texas ont rapporté qu’un véhicule autonome Waymo GOOGL.O à Dallas avait, fin mai, partiellement bloqué un itinéraire emprunté par des camions de pompiers pour se rendre à un immeuble d’habitation en feu.

D’autres vidéos ont montré des véhicules Waymo bloquant une ambulance et traversant une zone où une intervention policière était en cours. La NHTSA et le Bureau national de la sécurité des transports (NTSB) mènent tous deux des enquêtes sur des incidents distincts impliquant des véhicules autonomes Waymo, notamment des véhicules ayant dépassé des bus scolaires à l’arrêt dont les feux étaient allumés, en violation de la loi de l’État du Texas.