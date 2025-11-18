 Aller au contenu principal
Zoox, la société d'Amazon, lance des taxis-robots à San Francisco
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 18:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Zoox, l'unité de conduite autonome d'Amazon AMZN.O , a ouvert mardi sa liste d'attente pour les utilisateurs à San Francisco, offrant des trajets gratuits, quelques jours après que Waymo d'Alphabet GOOGL.O a déclaré qu'il offrirait des trajets en robotaxi sur le même marché.

Zoox a déclaré qu'il invitait les gens à monter gratuitement dans ses véhicules sans conducteur et à partager leurs commentaires dans le cadre du programme Zoox Explorers, afin d'aider à affiner l'expérience avant que le service ne soit mis à l'échelle.

Les passagers seront retirés de la liste d'attente en fonction de leur localisation et de l'ajout de robotaxis à la flotte, a indiqué Zoox dans un blog.

Waymo a annoncé la semaine dernière qu'il commencerait à offrir des trajets en robotaxi qui empruntent des autoroutes à San Francisco, Los Angeles et Phoenix. Tesla

TSLA.O a étendu son service de robotaxi avec des moniteurs de sécurité et des conducteurs.

En septembre, Zoox a commencé à proposer au public des trajets gratuits en robotaxi à l'intérieur et autour du Strip de Las Vegas.

Ses véhicules ont une apparence et une sensation très différentes de celles de leurs rivaux, car ils utilisent un véhicule spécialement conçu qui ressemble à un grille-pain sur roues.

Il n'y a pas de commandes manuelles telles qu'un volant ou des pédales, et les passagers s'asseyent l'un en face de l'autre.

Véhicules électriques

