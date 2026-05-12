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ZoomInfo plonge après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 12:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mai - ** Les actions de ZoomInfo Technologies Inc GTM.O ont chuté de 34,8% mardi lors des échanges avant l'ouverture, après que la société a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice

** La plateforme d'intelligence marketing et d'engagement commercial a abaissé ses prévisions de chiffre d'affaires GAAP pour l'exercice 2026 , les ramenant de 1,247 milliard de dollars à 1,267 milliard de dollarsà une fourchette comprise entre 1,185 milliardà 1,205 milliard de dollars

** Canaccord Genuity a abaissé la note du titre de « acheter » à « conserver » et a ramené son objectif de cours de 12 $ à 5 $

** Piper Sandler a également abaissé sa note de « neutre » à « sous-pondérer », tandis que BTIG a abaissé la note du titre de « acheter » à « neutre »

** Canaccord déclare: « Nous avons maintenu notre confiance en ZoomInfo par le passé, principalement parce que le titre était tout simplement trop bon marché pour être déclassé; cependant, au cours de cette période, nous avons appris qu’un titre « bon marché, en l’absence de catalyseur », n’est pas une position idéale dans le secteur des logiciels »

** Vingt-deux analystes attribuent en moyenne la note « conserver » au titre; objectif de cours médian: 8,5 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture de la veille, le titre avait chuté de près de 41% depuis le début de l'année

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/05/2026 à 12:54:01.

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