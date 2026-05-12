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IA et sécurité bancaire : le superviseur financier allemand sonne l'alarme face à l'accélération de la menace
information fournie par Boursorama avec Media Services 12/05/2026 à 15:55

Cet appel fait suite aux avertissements lancés à travers le monde sur les capacités inédites du modèle "Mythos", développé par Anthropic.

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Après l'agitation causée par les prouesses de "Mythos", le dernier modèle IA d'Anthropic, le superviseur financier allemand BaFin a mis à son tour en garde mardi contre la montée des cybermenaces, dopées par l'intelligence artificielle (IA). Selon le président de l'institution, les possibilités technologiques représentent ainsi un danger pour la stabilité du système financier et l'accès des clients à leurs services bancaires.

Les nouveaux systèmes d'IA "identifient de nombreuses vulnérabilités dans les systèmes informatiques, nouveaux comme existants. Et cela très rapidement", a alerté le président de la BaFin, Mark Branson, lors de la conférence de presse annuelle de l'autorité. Ils pourront donc "exploiter ces failles de plus en plus vite", a-t-il ajouté.

Cet avertissement résonne en particulier avec l'introduction du nouveau modèle de la start-up Anthropic, Mythos, qui a repéré, durant des tests réalisés en interne "des milliers" de vulnérabilités dans des programmes accessibles en ligne. Selon Adam Meyers, vice-président de CrowdStrike, Mythos a, parmi ses prouesses, ainsi "trouvé une faille qui dormait depuis 27 ans" dans un système informatique fondamentale (BSD), socle d'objets grand public comme l'iPhone ou la Playstation.

Le Fonds monétaire international (FMI) a également alerté jeudi dernier sur les risques que pourraient faire peser les cyberattaques utilisant les derniers outils d'IA. Dans ce contexte, "les entreprises doivent combler ces failles beaucoup plus rapidement", non plus en mois comme autrefois mais "en jours, voire en heures", selon M. Branson.

"Ce qui est suffisant aujourd'hui ne le sera plus du tout demain

Pour le superviseur, ces dangers dans le cyberespace ne sont plus seulement techniques: ils " menacent la stabilité des entreprises et leur accessibilité pour les consommateurs". Et cela intervient dans un environnement déjà fragilisé par les tensions géopolitiques et la multiplication des attaques numériques visant les entreprises privées et institutions publiques allemandes.

La BaFin a annoncé avoir renforcé ses moyens de contrôle dans ce domaine, avec davantage de ressources dédiées et des inspections ciblées dans le secteur financier. Son constat est que de nombreuses entreprises supervisées sont déjà très bien protégées, mais "ce qui est suffisant aujourd'hui ne le sera plus du tout demain", a prévenu M. Branson, dont l'autorité veille aussi à la protection des consommateurs, qui dépendent de plus en plus des services financiers numériques.

IA: Intelligence artificielle

2 commentaires

  • 16:32

    On nous promet l'enfer , en tout la vitesse de l'évolution technologique dépasse largement capacité d'adaptation moyenne des humains .

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