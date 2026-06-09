ZOOM-Les vaccins contre le cancer à base d'ARNm progressent, malgré les coupes budgétaires aux États-Unis

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* Les vaccins anticancéreux à ARNm montrent des bénéfices durables dans le mélanome et des résultats prometteurs pour les cancers du pancréas et du cerveau

* Les autorités américaines envoient des signaux contradictoires, avec des coupes budgétaires malgré le soutien continu du NCI

* Les chercheurs soulignent le potentiel de l'ARNm, avec de nouvelles avancées dans les cancers difficiles à traiter

(Ajout d'un commentaire du HHS au paragraphe 12) par Julie Steenhuysen

Les traitements basés sur la même technologie d'ARNm qui a permis de mettre sur le marché les vaccins contre la COVID-19 en un temps record montrent des bénéfices durables contre le mélanome, un cancer de la peau mortel, et des promesses initiales pour les cancers du pancréas et du cerveau, autrefois considérés comme insensibles aux attaques du système immunitaire.

Ces avancées apparentes dans le domaine des vaccins contre le cancer – considéré comme l'un des segments de la recherche sur le cancer connaissant la croissance la plus rapide – surviennent alors même que les responsables américains envoient des signaux contradictoires quant aux mérites et à la sécurité de cette technologie.

Plus de 130 études consacrées à ces efforts ont été présentées ce mois-ci lors du congrès de l'American Society of Clinical Oncology à Chicago.

Au premier plan figuraient Moderna MRNA.O et Merck

MRK.N , dont le traitement combinant un puissant médicament d'immunothérapie avec un vaccin expérimental contre le cancer à ARNm sur mesure a permis de tenir le mélanome à distance pendant cinq ans, une étape décisive dans les efforts visant à créer des vaccins personnalisés pour entraîner le système immunitaire à combattre le cancer.

Ces entreprises testent actuellement des thérapies à base d’ARNm dans le cadre de neuf essais cliniques de grande et moyenne envergure portant sur les cancers du poumon, du rein, de la vessie et du pancréas, et pourraient obtenir cette année les premiers résultats de leur vaste essai de confirmation sur le mélanome.

Par ailleurs, des années de recherche préliminaire menées dans des universités et des centres médicaux ont débouché sur des programmes de développement au sein de sociétés pharmaceutiques telles que Roche ROPC.S et BioNTech

22UAy.DE .

Le cabinet d'études de marché Vision Research Reports prévoit que le marché des vaccins anticancéreux personnalisés, largement porté par la technologie de l'ARNm, pourrait atteindre 8,5 milliards de dollars par an d'ici 2034.

Dans le domaine des maladies infectieuses, certains vaccins peuvent apprendre au système immunitaire à reconnaître et à attaquer le virus, offrant ainsi une protection durable.

"Ce principe peut désormais s’appliquer au cancer, et c’est une avancée majeure", a déclaré Eliav Barr, directeur médical de Merck.

Ces avancées interviennent alors même que le ministère américain de la Santé et des Services sociaux, dirigé par l’activiste anti-vaccins Robert F. Kennedy Jr., a réduit de 500 millions de dollars le budget alloué aux projets de vaccins à ARNm. Robert F. Kennedy Jr. a remis en cause la sécurité et l’efficacité des vaccins à ARNm sans preuve et a fait des déclarations exagérées concernant leurs effets secondaires.

Pourtant, l’Institut national du cancer collabore avec la Fondation pour les Instituts nationaux de la santé dans le cadre d’un partenariat public-privé de 200 millions de dollars visant à financer des essais cliniques de vaccins anticancéreux prometteurs, y compris ceux basés sur l’ARNm.

Un porte-parole du HHS a défendu la position de Kennedy sur l'ARNm pour les maladies infectieuses, mais a déclaré qu'il voyait un potentiel prometteur dans la technologie de l'ARNm pour prévenir la récidive du cancer, en citant le partenariat sur les vaccins contre le cancer.

Cependant, selon les scientifiques, le cloisonnement de la recherche sur l'ARNm pourrait freiner les progrès d'une technologie prometteuse administrée en toute sécurité à plus de 700 millions de personnes pendant la pandémie de COVID.

"Nous devons être capables d’innover autour de technologies qui amélioreront les soins de santé pour tous", a déclaré le Dr Elias Sayour, qui dirige un laboratoire d’ingénierie de l’ARN à l’université de Floride et est conseiller pour le programme de vaccins contre le cancer du NCI. "Si nous ne le faisons pas, d’autres pays le feront."

D'UNE DÉCOUVERTE PRÉCOCE À UNE PERCÉE POTENTIELLE

Il y a dix ans, le Dr Vinod Balachandran, du Memorial Sloan Kettering Cancer Center, faisait partie des premiers scientifiques à avoir perçu le potentiel de l'ARNm pour traiter même les cancers les plus mortels.

Il a remarqué que, dans de rares cas, certains patients parvenaient à survivre à un cancer du pancréas, une maladie que les scientifiques considéraient comme invisible pour le système immunitaire.

Des études ont révélé que dans ces cas, le système immunitaire des patients était capable de reconnaître et d'attaquer leurs tumeurs. La question était de savoir comment généraliser ce phénomène.

Balachandran pensait que l'ARNm, qui peut être produit rapidement, pourrait être utilisé pour concevoir des vaccins sur mesure basés sur des mutations spécifiques présentes uniquement sur les tumeurs des patients après une intervention chirurgicale.

Un essai de phase 1 portant sur 16 patients a débuté en décembre 2019 afin de tester une combinaison de chimiothérapie, de l'immunothérapie Tecentriq ( ROPC.S ) de Roche et d'un vaccin à ARNm sur mesure de BioNTech 22UAy.DE ciblant des protéines mutées en fonction des tumeurs de chaque patient.

Lors de la réunion de l'American Association for Cancer Research en avril, Balachandran a rapporté que sur les huit patients atteints d'un cancer du pancréas dont le système immunitaire avait répondu au vaccin, sept étaient encore en vie six ans plus tard.

Un essai mondial de phase 2 portant sur 260 patients est en cours pour confirmer ces résultats.

"Ce serait une véritable avancée si l'ARNm était la technologie qui permettait enfin d'obtenir une réponse immunitaire cliniquement significative", a déclaré le Dr Robert Vonderheide, directeur de l'Abramson Cancer Center de Penn Medicine et président élu de l'AACR.

LE LOGICIEL DU CORPS

L'acide ribonucléique messager, ou ARNm, est naturellement présent dans chaque cellule du corps. Son rôle est de transporter les instructions génétiques du noyau cellulaire vers les parties de la cellule qui fabriquent des protéines spécifiques.

Sayour, de l’université de Floride, qualifie l’ARNm de "logiciel" du corps humain. Il peut être reprogrammé pour accomplir un certain nombre de tâches, notamment la fabrication de protéines qui entraînent le système immunitaire à attaquer les agents pathogènes infectieux ou les cellules cancéreuses rebelles, a-t-il déclaré.

De tels travaux sont menés au Mount Sinai, où Brian Brown, directeur de l’Icahn Genomics Institute, a mis au point une méthode de conception de nanoparticules lipidiques – ces bulles de graisse qui acheminent l’ARNm dans les cellules – afin de contrôler sa destination dans l’organisme.

Une étude publiée en avril dans Nature Biotechnology suggère que l'ARNm pourrait être amplifié ou atténué pour renforcer la réponse immunitaire ou modérer les réactions indésirables, ce qui permettrait de mettre au point des traitements anticancéreux plus efficaces ou de nouvelles approches pour traiter les maladies auto-immunes.

Sayour a conçu un vaccin qui consiste à injecter des grappes de nanoparticules lipidiques à des patients atteints de glioblastome, au lieu d’une seule nanoparticule comme dans les vaccins contre la COVID.

Administré par voie intraveineuse, l'objectif est de stimuler rapidement le système immunitaire pour lutter contre ce cancer du cerveau à croissance rapide, dont le taux de survie à 5 ans est inférieur à 7%.

S'attaquer à un cancer comme le glioblastome est un défi de taille pour un vaccin, a noté Sayour. Mais, a-t-il déclaré, "s'il peut guérir ou même faire une brèche dans le glioblastome, les implications pour toutes les formes de cancer humain, à mon sens, sont extraordinaires".