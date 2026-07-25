 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Houthis revendiquent une frappe en Arabie saoudite après des attaques de Ryad
information fournie par AFP 25/07/2026 à 06:05
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Manifestation de soutien aux rebelles Houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )

Manifestation de soutien aux rebelles Houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )

Les rebelles houthis du Yémen ont revendiqué samedi une attaque de missile dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite, après des frappes de Ryad contre une ville portuaire sous leur contrôle.

Ces insurgés pro-Iran ont pris pour cible des navires circulant en mer Rouge ces derniers jours, étendant le conflit au Moyen-Orient qui opposait déjà l'Iran aux Etats-Unis et leurs alliés du Golfe.

Via leur site d'informations Ansarollah, ils ont revendiqué une attaque de missile contre la ville de Jazan, où l'agence de défense civile saoudienne avait émis une alerte pour un "potentiel danger", affirmant quelques minutes plus tard que ce danger était "passé".

L'agence saoudienne avait diffusé le même type d'alerte à deux reprises à Yanbu (ouest) tôt samedi.

Ryad avait lancé vendredi des frappes sur Hodeïda, port contrôlé par les Houthis sur la côte ouest du Yémen, les rebelles dénonçant alors des attaques sur des infrastructures civiles et promettant de riposter.

"Une agression saoudienne a visé la province de Hodeïda", a rapporté leur chaîne de télévision, al-Masirah.

Des habitants de Hodeïda, un port sur la mer Rouge, ont entendu des explosions, un témoin affirmant que les détonations avaient retenti près du port.

Les médias rebelles ont fait état de frappes contre des installations relevant de l'autorité des télécommunications et de l'île voisine de Kamaran. Al-Masirah a évoqué deux blessés.

"Des frappes aériennes ont visé le bâtiment des télécommunications près de la porte est du port de Hodeïda et la base navale de Ras al-Kathib à Hodeïda", a précisé à l'AFP une source de sécurité yéménite, sous couvert d'anonymat.

La coalition contre les Houthis dirigée par l'Arabie saoudite a "apporté une réponse décisive et vigoureuse" contre des sites militaires houthis car "les forces militaires terroristes houthies (...) ont ciblé des navires commerciaux en mer Rouge", a déclaré vendredi son porte-parole, Turki al-Maliki, dans un communiqué publié sur X, ajoutant que "la réponse militaire (était) désormais terminée".

Le port de Hodeïda lui-même n'a pas été visé et reste ouvert à la navigation, selon la chaîne saoudienne Al Arabiya.

Trafic maritime menacé

"Le ciblage par l'ennemi saoudien d'installations civiles (...) constitue une escalade dangereuse", ont écrit les rebelles sur leur site internet officiel. Ryad "a tenté de compenser ses échecs militaires et politiques en visant les moyens de subsistance du peuple yéménite", ont-ils dénoncé.

L'attaque de la coalition est survenue quelques jours après l'annonce par les Houthis d'un blocus maritime de l'Arabie saoudite, menaçant la capacité du premier exportateur mondial de pétrole à contourner le détroit d'Ormuz, bloqué par l'Iran.

Un responsable de l'Autorité des transports publics saoudienne a indiqué vendredi qu'un navire appartenant à une société saoudienne avait été pris pour cible alors qu'il naviguait en mer Rouge, selon l'agence de presse saoudienne SPA.

Le navire n'a subi que des dégâts mineurs à sa coque et a repris sa route, selon SPA.

Plus tôt cette semaine, les Houthis ont revendiqué des attaques contre deux navires saoudiens, Ryad ayant confirmé l'une de ces attaques en mer Rouge.

L'Arabie saoudite et les Houthis respectaient une trêve depuis avril 2022. Mais celle-ci a été rompue le 13 juillet quand les rebelles ont tiré des missiles et des drones contre un aéroport saoudien.

Déclenchée en 2014, la guerre entre Ryad et les Houthis a fait des centaines de milliers de morts et plongé le Yémen dans une grave crise humanitaire.

La reprise des hostilités menace d'autant plus la région que le président américain Donald Trump a dit envisager des bombardements encore plus importants contre l'Iran.

Proche orient
Guerre en Iran
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump pendant le gala de la presse à Washington, le 24 juillet 2026 ( AFP / Mandel NGAN )
    Trump charge les journalistes pour son retour au gala de la presse
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:51 

    Donald Trump a multiplié les attaques frontales vendredi soir pour son retour au grand gala de la presse de Washington, réorganisé sous sécurité renforcée trois mois après une tentative d'assassinat qui avait provoqué son évacuation dans le chaos. Dans son style ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Trump envisage des bombardements plus larges sur l'Iran
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:10 

    Donald Trump a déclaré vendredi qu'il envisageait des bombardements encore plus importants sur l'Iran, au moment où le conflit s'élargit dans la région avec désormais des frappes saoudiennes sur les rebelles houthis au Yémen. Des médias américains ont fait état ... Lire la suite

  • Un partisan du "Parti du peuple des cafards"(CJP) brandit une pancarte à Connaught Place, à New Delhi, le 24 juillet 2026 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )
    Inde: la fronde des étudiants se moque des coupures d'internet
    information fournie par AFP 25.07.2026 05:50 

    Pas d'internet ? Et alors... Dans les rues de la capitale indienne New Delhi où ils exigent depuis six jours la démission du ministre de l'Education, les étudiants indiens assurent n'avoir que faire des coupures d'internet ordonnées par le gouvernement. "Plein ... Lire la suite

  • Le sénateur brésilien Flavio Bolsonaro, fils de l'ex-président du Brésil (2019-2022) Jair Bolsonaro, prononce un discours lors d'une manifestation sur la plage de Copacabana à Rio de Janeiro, au Brésil, le 7 septembre 2025 ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )
    Brésil: en difficulté, Flavio Bolsonaro se lance dans la course présidentielle
    information fournie par AFP 25.07.2026 05:40 

    Affaibli par des crises en série, Flavio Bolsonaro officialise samedi sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre contre Lula, pour représenter le camp conservateur et son père, l'ex-président Jair Bolsonaro, détenu pour tentative de coup d'Etat. Avec ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank