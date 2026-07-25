Les Houthis revendiquent une frappe en Arabie saoudite après des attaques de Ryad

Manifestation de soutien aux rebelles Houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )

Les rebelles houthis du Yémen ont revendiqué samedi une attaque de missile dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite, après des frappes de Ryad contre une ville portuaire sous leur contrôle.

Ces insurgés pro-Iran ont pris pour cible des navires circulant en mer Rouge ces derniers jours, étendant le conflit au Moyen-Orient qui opposait déjà l'Iran aux Etats-Unis et leurs alliés du Golfe.

Via leur site d'informations Ansarollah, ils ont revendiqué une attaque de missile contre la ville de Jazan, où l'agence de défense civile saoudienne avait émis une alerte pour un "potentiel danger", affirmant quelques minutes plus tard que ce danger était "passé".

L'agence saoudienne avait diffusé le même type d'alerte à deux reprises à Yanbu (ouest) tôt samedi.

Ryad avait lancé vendredi des frappes sur Hodeïda, port contrôlé par les Houthis sur la côte ouest du Yémen, les rebelles dénonçant alors des attaques sur des infrastructures civiles et promettant de riposter.

"Une agression saoudienne a visé la province de Hodeïda", a rapporté leur chaîne de télévision, al-Masirah.

Des habitants de Hodeïda, un port sur la mer Rouge, ont entendu des explosions, un témoin affirmant que les détonations avaient retenti près du port.

Les médias rebelles ont fait état de frappes contre des installations relevant de l'autorité des télécommunications et de l'île voisine de Kamaran. Al-Masirah a évoqué deux blessés.

"Des frappes aériennes ont visé le bâtiment des télécommunications près de la porte est du port de Hodeïda et la base navale de Ras al-Kathib à Hodeïda", a précisé à l'AFP une source de sécurité yéménite, sous couvert d'anonymat.

La coalition contre les Houthis dirigée par l'Arabie saoudite a "apporté une réponse décisive et vigoureuse" contre des sites militaires houthis car "les forces militaires terroristes houthies (...) ont ciblé des navires commerciaux en mer Rouge", a déclaré vendredi son porte-parole, Turki al-Maliki, dans un communiqué publié sur X, ajoutant que "la réponse militaire (était) désormais terminée".

Le port de Hodeïda lui-même n'a pas été visé et reste ouvert à la navigation, selon la chaîne saoudienne Al Arabiya.

Trafic maritime menacé

"Le ciblage par l'ennemi saoudien d'installations civiles (...) constitue une escalade dangereuse", ont écrit les rebelles sur leur site internet officiel. Ryad "a tenté de compenser ses échecs militaires et politiques en visant les moyens de subsistance du peuple yéménite", ont-ils dénoncé.

L'attaque de la coalition est survenue quelques jours après l'annonce par les Houthis d'un blocus maritime de l'Arabie saoudite, menaçant la capacité du premier exportateur mondial de pétrole à contourner le détroit d'Ormuz, bloqué par l'Iran.

Un responsable de l'Autorité des transports publics saoudienne a indiqué vendredi qu'un navire appartenant à une société saoudienne avait été pris pour cible alors qu'il naviguait en mer Rouge, selon l'agence de presse saoudienne SPA.

Le navire n'a subi que des dégâts mineurs à sa coque et a repris sa route, selon SPA.

Plus tôt cette semaine, les Houthis ont revendiqué des attaques contre deux navires saoudiens, Ryad ayant confirmé l'une de ces attaques en mer Rouge.

L'Arabie saoudite et les Houthis respectaient une trêve depuis avril 2022. Mais celle-ci a été rompue le 13 juillet quand les rebelles ont tiré des missiles et des drones contre un aéroport saoudien.

Déclenchée en 2014, la guerre entre Ryad et les Houthis a fait des centaines de milliers de morts et plongé le Yémen dans une grave crise humanitaire.

La reprise des hostilités menace d'autant plus la région que le président américain Donald Trump a dit envisager des bombardements encore plus importants contre l'Iran.