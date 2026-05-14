ZOOM-Le pari de JPMorgan sur les entreprises en phase de démarrage porte ses fruits dans le secteur de la banque d'investissement technologique à l'échelle mondiale

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* JPMorgan compte plus de 550 banquiers au service des clients du secteur de l'économie de l'innovation

* La banque travaille avec plus de 11 000 start-ups et entreprises à forte croissance dans 40 pays

* Sa stratégie s'est accélérée après la faillite de la Silicon Valley Bank, lui permettant de capter des clients et des talents

(Mise à jour avec les noms des responsables mondiaux des services bancaires aux entreprises technologiques au paragraphe 11. Suppression d'une phrase redondante au treizième paragraphe.) par Milana Vinn

Lorsque les cofondateurs de Pattern Group, David Wright et Melanie Alder, ont eu besoin de 10 millions de dollars pour leur start-up en 2017, cela ne représentait qu'une goutte d'eau dans l'océan pour une banque comme JPMorgan, qui détenait alors 2.500 milliards de dollars d'actifs.

Pourtant, la banque a tout de même envoyé une équipe à Lehi, dans l’Utah, pour évaluer l’entreprise de commerce électronique en personne.

« Nous étions littéralement dans un entrepôt avec quelques bureaux à côté », a déclaré Jason Beesley, directeur financier de Pattern PTRN.O . « Ils sont venus nous rendre visite et cela ne les a pas effrayés. » Cette approche pratique a porté ses fruits. Alors que Pattern passait d’un chiffre d’affaires annuel de 100 millions de dollars à 2.5 milliards de dollars l’année dernière, l’entreprise a choisi JPMorgan JPM.N comme banquier exclusif pour son tour de table de série B de 225 millions de dollars en octobre 2021 et pour une ligne de crédit renouvelable de 150 millions de dollars l’année dernière. La banque a ensuite co-dirigé avec Goldman Sachs l’introduction en bourse de Pattern en septembre , qui a permis de lever 300 millions de dollars et d’évaluer l’entreprise à environ 2.5 milliards de dollars. Ses actions ont progressé de 27% depuis l’introduction en bourse, et Pattern prévoit de générer 3.3 milliards de dollars de chiffre d’affaires cette année.

« Nous construisons quelque chose de différent, une plateforme qui accompagne les fondateurs dès leurs débuts et tout au long de leur cycle de vie », a déclaré Andrew Kresse, co-responsable de l'économie de l'innovation au sein de la banque. « Nous ne recherchons pas uniquement des entreprises qui souhaitent entrer en bourse. »

LE MEILLEUR DE LA BANQUE TECH La relation avec Pattern reflète la stratégie plus large de JPMorgan: nouer des liens avec les entreprises dès le début et grandir à leurs côtés. En s'appuyant sur sa banque commerciale pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 milliards de dollars, sur son unité mondiale de banque d'affaires pour les emprunteurs plus importants, ainsi que sur ses divisions de gestion de patrimoine et de services aux particuliers, JPMorgan a réussi à devancer son concurrent Goldman Sachs GS.N pour la première place dans le domaine de la banque d'investissement technologique au premier trimestre, selon Dealogic. Ce chiffre inclut la souscription d'actions et de titres de créance, les prêts et les fusions-acquisitions.

Alors que Goldman occupait la première place dans les fusions-acquisitions technologiques en termes de valeur totale des transactions, JPMorgan a dominé dans d'autres domaines, ce qui lui a permis de détenir 16.7% de la part de marché des commissions totales de la banque d'investissement technologique au premier trimestre, selon LSEG.

« JPMorgan dispose d’une banque d’investissement mondiale de premier ordre qui combine les marchés de capitaux, les prêts et tous les services associés. Elle met l’ensemble de ses ressources au service de ses clients », a déclaré Mike Mayo, responsable de la recherche sur les grandes banques américaines chez Wells Fargo, ajoutant que JPMorgan figure aux côtés de Goldman Sachs et Morgan Stanley parmi les trois principales banques d’investissement du secteur.

JPMorgan a officialisé cette approche il y a une dizaine d’années en créant son groupe bancaire « Innovation Economy » afin de cibler les start-ups en phase de développement précoce, dirigées par leurs fondateurs, à forte croissance et financées par du capital-risque dans les secteurs de la santé et des technologies. Lorsque la Silicon Valley Bank — qui dominait le secteur bancaire des start-ups — s’est effondrée en 2023, JPMorgan a agi rapidement pour capter ses clients et recruter des talents. La banque a depuis renforcé son équipe de banque d'investissement dans le secteur technologique, embauchant une douzaine de banquiers seniors en 2025 et recrutant Kevin Brunner, négociateur chevronné de Bank of America, au poste de président mondial de la banque d'investissement. JPMorgan recrute également Kaushik Banerjee et Homan Milani de Bank of America, qui devraient rejoindre la société en tant que directeurs généraux au sein du groupe de banque d'investissement technologique dans le courant de l'année. Cependant, l’équipe a subi un revers l’année dernière en perdantcoup surcoup trois de ses banquiers les plus expérimentés dans le secteur des technologies: Madhu Namburi est parti chez la société de capital-risque General Catalyst, tandis que Drago Rajkovic et Pankaj Goel ont tous deux rejoint Citigroup. La société a annoncé mercredi un remaniement à la tête de la banque d'investissement, promouvant Dorothee Blessing, Kevin Foley et Jared Kaye à la direction de la banque d'investissement mondiale, et l'ancienne responsable des fusions-acquisitions, Anu Aiyengar, au poste de présidente mondiale de la banque d'investissement et des fusions-acquisitions. L'équipe technologie continue de rendre compte aux co-directeurs mondiaux Greg Mendelson et Chris Grose.

Et toutes les introductions en bourse ne se sont pas aussi bien déroulées que celle de Pattern. En tant que banque chef de file de l'introduction en bourse de Circle Internet Group, JPMorgan a été critiquée par certains pour avoir laissé passer une opportunité lorsque l'émetteur de stablecoins est entré en bourse à 31 dollars par action et a grimpé jusqu'à 95 dollars lors de ses débuts boursiers le 5 juin. Il s'agissait de l'une des premières grandes introductions en bourse après le « Liberation Day » de l'administration Trump, qui avait mis en veilleuse les nouvelles cotations pendant des semaines, et l'appétit des investisseurs a pris le secteur par surprise. Aujourd'hui, JPMorgan compte plus de 550 banquiers chargés de couvrir les clients de l'économie de l'innovation à l'échelle mondiale — dont 200 ont été recrutés depuis 2023 — et travaille avec plus de 11 000 start-ups et entreprises à forte croissance dans 40 pays. À elles seules, les opérations technologiques ont représenté 22% des 3.2 milliards de dollars de revenus globaux de la banque d'investissement au premier trimestre, ce qui en fait le secteur le plus performant de la banque, selon les données compilées par LSEG.

S'IMPLIQUER TÔT

En s'impliquant très tôt auprès des start-ups et en étendant ces relations aux domaines du crédit, des marchés de capitaux et du conseil, la banque parie qu'elle pourra s'approprier une part plus importante des plus grosses transactions technologiques à mesure que ces entreprises mûrissent. L' DASH.O e de DoorDash illustre bien cette stratégie. JPMorgan a commencé à travailler avec la plateforme de commerce local il y a près de dix ans, alors qu'elle valait moins d'un milliard de dollars. La banque a soutenu sa croissance en offrant aux titulaires de cartes Chase des abonnements DashPass gratuits ou à prix réduit en 2020, avant d'introduire l'entreprise en bourse plus tard dans l'année. Elle a récemment conseillé DoorDash dans le cadre de son acquisition, pour 3.9 milliards de dollars, de Deliveroo, société londonienne .

« Nous sommes idéalement placés pour accompagner une entreprise depuis ses débuts jusqu’à ce qu’elle devienne l’une des plus importantes entreprises technologiques de l’écosystème », a déclaré John Simmons, co-directeur de la division Global Banking. DoorDash vaut aujourd’hui environ 73 milliards de dollars.

JPMorgan a également conseillé plusieurs transactions technologiques de premier plan ces dernières années, notamment l'acquisition de CyberArk par Palo Alto Networks PANW.O pour environ 25 milliards de dollars, l'achat d'Informatica par Salesforce pour 8 milliards de dollars, et l'acquisition de Worldpay par Global Payments pour 24.25 milliards de dollars, parallèlement à la vente de son activité Issuer Solutions à FIS pour 13.5 milliards de dollars.

INSTAURER LA CONFIANCE

Les dirigeants de JPMorgan affirment que cette approche diffère des modèles traditionnels de banque d'investissement, qui se concentrent principalement sur des transactions individuelles.

Cultiver des relations dès le début permet à la banque de « renforcer la confiance nécessaire pour aider les clients à mener à bien des transactions complexes », a déclaré Noah Wintroub, président mondial de la banque d'investissement.

Matt Kuta, ancien pilote de chasseur F-15E et cofondateur de Voyager Technologies VOYG.N , a rencontré Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan, lors du match annuel de football américain entre l’armée et la marine en décembre 2024. L’entreprise de technologie spatiale basée à Denver était déjà cliente de la banque commerciale, et M. Kuta a indiqué qu’ils avaient besoin d’une banque d’investissement. Dimon l'a mis en relation avec Simmons, dont l'équipe a joué un rôle déterminant dans la gestion par la banque de l'introduction en bourse de Voyager, d'un montant de 383 millions de dollars, l'année dernière , qui a valorisé l'entreprise à environ 3.8 milliards de dollars. Kristina Nilsson, banquière chez JPMorgan, a aidé Voyager à conclure sesdernièrescollaborations en présentant le directeur général Dylan Taylor à Matthew Kinsella, directeur général de la société de technologie quantique Infleqtion. Les entreprises ont annoncé en novembre leur intention d’intégrer l’horloge atomique Tiqker d’Infleqtion dans des missions en orbite terrestre basse à bord de la Station spatiale internationale et de Starlab, la station spatiale commerciale que Voyager aide à développer.

M. Taylor a souligné la réactivité et la collaboration interne de JPMorgan, notant que M. Dimon lui envoyait parfois des e-mails directement pour prendre de ses nouvelles.

« Si j’envoyais un e-mail à Jamie maintenant… il ne répondrait probablement pas dans l’heure, mais il répondrait plus tard dans la journée », a déclaré M. Taylor. « Le fait qu’il sache qui je suis est assez exceptionnel. »