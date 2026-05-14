Les Bourses européennes terminent dans le vert

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé dans le vert jeudi, poussées par l'optimisme autour de la rencontre à Pékin entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping, entre discussions sur le conflit au Moyen-Orient et potentiels accords dans la tech.

La Bourse de Paris a clôturé en hausse de 0,93%, Francfort a gagné 1,32% et Milan 1,15%. Londres s'est octroyée 0,46%, ralentie par la situation politique au Royaume-Uni.

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