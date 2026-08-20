ZOOM-Le géant vert : comment Taylor Farms est devenu l'un des principaux fournisseurs de salades avant l'épidémie de diarrhée aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le CDC confirme plus de 15.000 cas de cyclosporose et deux décès

* Les prix de gros de la laitue ont chuté de 73% en juillet en raison de la chute de la demande

* Taylor Farms affirme consacrer 200 millions de dollars (XX millions d'euros) par an à la sécurité alimentaire

par Tom Polansek

Taylor Farms, le fournisseur de fruits et légumes au cœur de l'énorme épidémie de cyclosporiase aux États-Unis, a révolutionné les habitudes alimentaires des Américains en lançant, il y a plus de dix ans, des salades « » coupées et lavées, préemballées et de marque propre. Avec des saveurs allant de l’« Asiago Kale » au « Broccoli Crunch », ces produits sont omniprésents chez Walmart, Kroger, Costco et dans d’autres supermarchés, faisant de Taylor Farms le premier producteur de salades d’Amérique du Nord. Sa taille et son vaste réseau de producteurs en ont également fait un fournisseur incontournable pour certaines des plus grandes chaînes de restauration, notamment McDonald’s et Taco Bell. Aujourd’hui, l’entreprise est en train de changer une nouvelle fois les habitudes alimentaires des Américains, sauf que cette fois-ci, elle a détourné les consommateurs des produits frais après que de la laitue iceberg transformée par Taylor Farms dans le centre du Mexique a été associée à l’épidémie de maladie causée par le parasite cyclospora aux États-Unis. La cyclosporose, une infection intestinale pouvant provoquer une diarrhée explosive pendant des semaines, peut être contractée par la consommation d’aliments — généralement des fruits et légumes crus — ou d’eau contaminée par des matières fécales transmettant le parasite. Le CDC a confirmé plus de 15.000 cas dans 47 États et deux décès .

Taylor Farms a déclaré avoir confiance en la qualité de ses produits et consacrer plus de 200 millions de dollars (XX millions d'euros) par an à la sécurité alimentaire, notamment à des tests de dépistage d’agents pathogènes sur les légumes-feuilles qui vont au-delà des recommandations ou des exigences du secteur. Cette épidémie a fait chuter la demande de produits frais, et les prix de gros de la laitue ont enregistré une baisse record de 73% en juillet. Bien que l’épidémie ait été liée à de la laitue provenant du Mexique, et non des États-Unis, cette chute a rapidement anéanti les bénéfices potentiels de l’année pour certains agriculteurs de la vallée de Salinas, en Californie, où se trouve Taylor Farms et , région connue pour être le « saladier du monde ». La taille de Taylor Farms lui permet de mieux résister à la crise, ce qui reflète la position dominante de son fondateur, Bruce Taylor, dans un secteur agroalimentaire comptant peu d’acteurs majeurs, ont indiqué des producteurs locaux. L’entreprise, qui s’appuie sur une clientèle composée de grands restaurants et de services de restauration, est une société de 7 milliards de dollars (XX milliards d'euros) employant plus de 25.000 personnes, selon l’université de Californie à Berkeley, où Taylor a suivi des études de commerce.

« C’est un homme extrêmement intelligent », a déclaré Tim McAfee, propriétaire de Visionary Vegetables, qui produit de la coriandre et de la laitue à Salinas, en Californie. « Il avait pour stratégie de conquérir le secteur des fruits et légumes, et cela a fonctionné. »

DES MARGES BÉNÉFICIAIRES MINIMALES Les agriculteurs, les expéditeurs et les ouvriers agricoles de la vallée de Salinas ont subi des pertes financières en raison de l’épidémie, et l’un des principaux négociants en légumes-feuilles, , a réduit les horaires de ses employés dans une usine de transformation en raison de la baisse de la demande. Sabor Farms, qui produit des herbes aromatiques, des épinards, du chou frisé et d’autres cultures, a labouré certains champs de coriandre car la demande a chuté d’environ 30%, a déclaré Jess Quinlan, fondateur et président. Avec des marges d’environ 2%, ces pertes ont anéanti tout espoir de bénéfices cette année, a-t-il ajouté.

« Il n’y a rien de plus dévastateur que de consacrer tout ce travail à une culture pour ensuite ne même pas pouvoir la récolter », a déclaré M. Quinlan.

La semaine dernière, des ouvriers agricoles ont rapidement récolté des bouquets de coriandre parfumée à l’aide de couteaux bien aiguisés pour Sabor Farms à Chualar, en Californie, au sud-est de Salinas. Dès 5 heures du matin, ils ont déposé la coriandre sur une machine avançant lentement, où la récolte a été aspergée d’eau chlorée pour la nettoyer, puis conditionnée dans des caisses.

Pour éviter toute contamination éventuelle, les travailleurs ne déposent pas la coriandre récoltée sur le sol, a expliqué M. Quinlan.

Deux exploitations agricoles visitées par Reuters dans la vallée disposaient de toilettes portables équipées de lavabos extérieurs sur place pendant que les ouvriers récoltaient les cultures. En parcourant la région en voiture, on pouvait facilement apercevoir des camions transportant ces installations d’un champ à l’autre; selon les employés, celles-ci visaient à réduire le risque de contamination des cultures par les ouvriers.

PROBLÈMES DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE Taylor Farms a déjà connu des problèmes de sécurité alimentaire, même si l’entreprise s’est également efforcée d’améliorer les protocoles dans le secteur. En juillet, l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a établi un lien entre l’épidémie de cyclosporose et la laitue iceberg servie dans les restaurants Taco Bell YUM.N et provenant des exploitations de Taylor Farms au Mexique. Les États-Unis comptent de plus en plus sur les produits maraîchers mexicains pour compléter leur production nationale. Taylor Farms a également procédé ce mois-ci au rappel de plats préparés contenant des piments jalapeños auprès de détaillants, notamment Walmart et Whole Foods, en raison d'une contamination potentielle par la salmonelle liée à des piments provenant du Mexique. En 2024, des oignons émincés fournis par Taylor Farms et servis dans les hamburgers de McDonald’s MCD.N avaient été associés à une épidémie d’E. coli .

« Les consommateurs n’ont souvent aucun moyen de savoir quand ils consomment des produits Taylor Farms », a déclaré l’association à but non lucratif Farm Action. « Lorsqu’une part aussi importante de l’approvisionnement alimentaire passe par une seule entreprise, un problème peut rapidement toucher la population dans tout le pays. »

En 2007, Taylor Farms a cofondé le Center for Produce Safety de Californie, qui finance la recherche, et lui a versé plus de 4 millions de dollars (XX millions d'euros) depuis lors, selon l’association à but non lucratif.

L’entreprise fait également partie du « Leafy Greens Marketing Agreement » (accord de commercialisation des légumes-feuilles) de Californie, en vertu duquel les expéditeurs de fruits et légumes s’engagent à respecter un ensemble de normes spécifiques de sécurité alimentaire élaborées après que des épinards contaminés par E. coli ont causé la mort de trois personnes en 2006.

Taylor Farms a déclaré être allée au-delà des exigences légales en mettant en place des processus lui permettant de retracer l’origine de chaque composant de ses salades jusqu’à une date et un lieu de récolte précis.

DES CLIENTS CAPTIFS?

Producteur de laitues de troisième génération, Bruce Taylor a fondé son entreprise en 1995 après avoir quitté Fresh Express, qu’il dirigeait avec son frère. Il a élargi le marché des produits frais et conquis des parts de marché au détriment de ses concurrents, selon des personnes ayant travaillé avec lui.

Il s’est démarqué en se concentrant sur la restauration collective plutôt que sur la vente au détail, une stratégie qui lui a permis de décrocher d’importantes commandes pour couvrir ses frais généraux, a déclaré une personne proche de son entreprise. La restauration collective désigne les repas préparés hors du domicile, y compris les produits vendus dans les restaurants et les hôtels.

En 2012, Taylor Farms a fait son entrée sur le marché de la grande distribution avec les toutes premières salades coupées en morceaux, préemballées et accompagnées de vinaigrettes et de condiments sous une marque propre, a indiqué l’université de Berkeley dans un article consacré à Bruce Taylor au printemps dernier. Ces salades ont séduit les consommateurs, de plus en plus à la recherche d’aliments pratiques et sains.

Aujourd’hui, il est facile pour les entreprises de restauration de s’approvisionner auprès de Taylor Farms, car celle-ci peut servir de guichet unique pour de multiples produits, a déclaré M. McAfee.

« Vous entrez et vous récupérez tout ce dont vous avez besoin en un seul camion », a-t-il déclaré. « Le gain de temps est considérable. »

Cependant, les acheteurs peuvent avoir du mal à remplacer entièrement Taylor Farms lorsque des problèmes de sécurité alimentaire surviennent, en raison du volume de produits qu’elle traite, ont indiqué des acteurs du secteur.

Sysco SYY.N , l'un des principaux distributeurs alimentaires américains, a déclaré avoir suspendu en juillet la vente et la distribution de la laitue iceberg de Taylor Farms provenant du Mexique.

« Nous avons réorienté nos approvisionnements autant que possible », a déclaré ce mois-ci le directeur général Kevin Hourican. « Comme il s'agit d'une très grande entreprise, on ne peut pas simplement mettre fin à cette collaboration du jour au lendemain. »