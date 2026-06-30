ZOOM-La campagne de Trump en faveur des prix des médicaments les plus bas au monde se heurte à un obstacle avec les entreprises de taille moyenne

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* Le gouvernement a déjà conclu des accords avec 17 des plus grands laboratoires pharmaceutiques

* Seule Astellas a confirmé avoir déposé une demande pour le programme Medicaid

* Les entreprises participantes proposeraient des médicaments au programme américain Medicaid à des prix inférieurs à ceux pratiqués à l’étranger

par Michael Erman et Deena Beasley

Le président Donald Trump a promis de faire en sorte que les prix des médicaments sur ordonnance aux États-Unis soient les plus bas au monde, mais un programme pilote Medicaid suivi de près pourrait révéler les limites de l'adhésion des laboratoires pharmaceutiques de taille moyenne et des plus petits.

L’administration a convaincu 17 des plus grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux de signer des accords proposant des prix plus bas, comparables à ceux pratiqués dans d’autres pays développés, ce que l’on appelle la « clause de la nation la plus favorisée ». Les efforts visant à rallier le reste du secteur ont pris du retard, ce que les lobbyistes attribuent à un intérêt mitigé.

La Maison Blanche a indiqué que les accords de «nation la plus favorisée» déjà signés représentent environ 86 % du marché américain des médicaments de marque en termes de chiffre d’affaires. Elle a déclaré que le programme permettrait de réaliser 64,3 milliards de dollars d’économies au niveau fédéral et des États au cours des dix prochaines années, mais ce chiffre reste hypothétique.

Environ la moitié de ces économies proviendrait des gouvernements des États, qui ont encore jusqu’en septembre pour décider s’ils souhaitent participer au programme. De plus, le projet pilote s’étend sur cinq ans, alors que le chiffre de 64 milliards de dollars porte sur une période de dix ans.

La période de candidature au projet pilote des Centres américains pour les services Medicare et Medicaid (CMS), s’inscrivant dans le cadre de leur programme Medicaid destiné à plus de 80 millions d’Américains à faibles revenus, a été prolongée à deux reprises par rapport à la date limite initiale du 31 mars et s’est finalement achevée le 11 juin.

Les entreprises participantes proposeraient au programme d’assurance Medicaid des prix de médicaments basés sur ceux pratiqués dans d’autres pays pendant cinq ans.

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE DIFFÉRENT, UN POTENTIEL DE CROISSANCE LIMITÉ

« Nous ne disposons pas d’une gamme de médicaments suffisamment large sur le marché pour conclure des accords », a déclaré à Reuters Brett Monia, directeur général d’Ionis Pharmaceuticals IONS.O , ajoutant que sa société et d’autres avaient été invitées à conclure des accords. « Mais en fin de compte, nous ne voyons pas l’intérêt de conclure un accord », a-t-il déclaré.

Les entreprises de taille moyenne comme Ionis sont à l’origine du développement de la plupart des nouveaux médicaments innovants, a expliqué M. Monia, mais elles ont des modèles économiques différents de ceux des grands laboratoires pharmaceutiques et s’appuient souvent sur des accords de licence avec des partenaires étrangers pour commercialiser leurs médicaments en dehors des États-Unis.

Quatre lobbyistes du secteur ont indiqué que, d’après les retours des laboratoires pharmaceutiques, les fabricants de médicaments de taille moyenne et les plus petits ne se bousculaient pas pour adhérer au programme. Disposant d’un portefeuille de médicaments plus restreint que leurs concurrents plus importants, une baisse des prix pourrait avoir un impact considérable sur leurs résultats financiers, ont-ils expliqué.

« Il n’y a pas vraiment d’avantage », a déclaré un lobbyiste, ajoutant que les entreprises risquaient de « se détourner » de toute initiative volontaire limitant leur autonomie en matière de tarification. Ce lobbyiste s’est exprimé sous couvert d’anonymat, car il n’était pas autorisé à s’exprimer publiquement sur cette question.

Un porte-parole du CMS a déclaré que les fabricants de médicaments avaient manifesté un « vif intérêt » pour ce modèle et que le CMS avait reçu un nombre important de candidatures de leur part.

LA MAISON BLANCHE FAIT PRESSION POUR MODIFIER LA POLITIQUE DE TARIFICATION

Le projet pilote Medicaid fait partie des nombreuses initiatives de Trump visant à instaurer une tarification selon le principe de la « nation la plus favorisée » et à réduire les dépenses américaines en médicaments, qui s’élevaient à 60 milliards de dollars pour le seul programme Medicaid en 2024.

Parmi les 19 plus grandes entreprises pharmaceutiques suivantes contactées par Reuters, seul le japonais Astellas

4503.T a confirmé avoir déposé une candidature au programme. Le médicament phare de la société, Xtandi, un traitement contre le cancer de la prostate, a été développé et commercialisé en collaboration avec Pfizer PFE.N , qui avait précédemment signé un accord avec l’administration. Les ventes aux États-Unis représentaient environ 45 % du chiffre d’affaires d’Astellas en 2025.

« Nous avons estimé que cette candidature représentait la voie la plus constructive à suivre dans un contexte politique complexe et en rapide évolution », a déclaré un porte-parole d’Astellas dans un e-mail.

Deux autres entreprises ayant une présence significative aux États-Unis – l’allemande Bayer BAYgn.DE et la japonaise Daiichi Sankyo 4568.T – ont indiqué qu’elles examinaient toujours leurs options, bien qu’elles aient manqué la date limite de dépôt des candidatures. Les 15 autres entreprises contactées par Reuters ont refusé de commenter le programme ou n’ont pas répondu.

Les accords signés par les grands laboratoires pharmaceutiques les engageaient à baisser les prix de certains de leurs médicaments vendus dans le cadre de Medicaid, mais les détails n’ont pas été rendus publics.

Selon les analystes, l’impact de ce programme pilote sera atténué par le fait que les remises accordées dans le cadre de Medicaid dépassent parfois 80 % du prix catalogue, ce qui pourrait les mettre au même niveau que les pays étrangers, qui paient généralement environ un tiers du prix pratiqué aux États-Unis.

Les laboratoires pharmaceutiques qui ne souscrivent pas au programme pilote Medicaid pourraient être soumis à deux autres programmes pilotes potentiellement obligatoires mis en place par les CMS, qui pourraient fixer les prix des médicaments pour le programme d’assurance Medicare, plus vaste, destiné aux personnes âgées américaines, dès le mois d’octobre. Les dépenses en médicaments de Medicare représentent environ deux à trois fois celles du programme Medicaid.

Les associations professionnelles PhRMA et BIO ont déclaré estimer que ces programmes seraient illégaux. Dans des courriers adressés au CMS, BIO a fait valoir que ces programmes outrepassaient les compétences de l’agence et violaient les principes constitutionnels. L’association a avancé des arguments similaires concernant certains éléments de la loi sur la réduction de l’inflation (Inflation Reduction Act) de l’ancien président Joe Biden, qui imposait des baisses de prix sur des dizaines de médicaments pris en charge par Medicare.

Brian Reid, consultant en tarification pharmaceutique, a déclaré que certaines entreprises pourraient attendre de voir comment ces programmes seront mis en œuvre et si les recours juridiques aboutiront avant de s’engager dans un accord quelconque.

« Il s’agit là d’un usage assez extraordinaire des pouvoirs du CMS qui n’a pas encore vraiment été mis à l’épreuve », a déclaré M. Reid. « Cela ne revient pas à dire que les recours juridiques aboutiront, mais il y a certainement beaucoup de questions qui n’ont jamais fait l’objet d’un litige auparavant. »