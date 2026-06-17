ZOOM-L'offre de progestérone aux États-Unis se resserre alors que la demande de traitements contre la ménopause augmente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mrinalika Roy et Sriparna Roy

L'approvisionnement en progestérone aux États-Unis est mis à rude épreuve, les patients, les cliniciens et les pharmaciens signalant depuis peu des pénuries intermittentes de la version orale de cette hormone, utilisée dans de nombreux traitements de la fertilité et de la ménopause.

Ces inquiétudes concernant l’approvisionnement surviennent alors que les femmes en période de ménopause à travers le pays ont déjà du mal à se procurer, sur ordonnance , des patchs à base d’œstrogènes, un autre traitement hormonal couramment utilisé.

La demande en traitements hormonaux substitutifs (THS) a fortement augmenté depuis que l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a supprimé, fin 2025, une mise en garde de sécurité de longue date concernant de nombreux traitements de ce type. Les médecins n’hésitent plus autant à prescrire des THS, tandis que les experts en santé féminine et en ménopause présents sur les réseaux sociaux en ont encouragé l’utilisation.

Ces facteurs combinés ont entraîné une pénurie de progestérone, souvent prescrite pour réduire le risque de cancer de l’utérus, en complément de l’œstrogène pour soulager les symptômes de la ménopause tels que les bouffées de chaleur, les sautes d’humeur et l’ostéoporose.

Robin Wilson, 64 ans, directrice des opérations du programme de lutte de l’Iowa State University, a déclaré qu’il était devenu plus difficile de se procurer des gélules de progestérone il y a environ un an, après près de neuf ans sans problème d’approvisionnement.

Sa pharmacie locale à Ames, dans l’Iowa, n’a récemment pas pu lui délivrer son ordonnance habituelle de 90 jours, lui proposant à la place un approvisionnement plus restreint en attendant une nouvelle livraison. "C’est la première fois que cela arrive", a déclaré Mme Wilson.

LES STOCKS SE RARÉFIENT FACE À UNE HAUSSE DE LA DEMANDE

Les prescriptions de THS à base de progestérone pour les femmes âgées de 45 ans et plus ont plus que triplé depuis janvier 2021, pour atteindre environ 12 femmes pour 1 000 en mai 2026, selon la société d’analyse de données de santé Truveta, dont la base de données de dossiers médicaux électroniques couvre plus de 130 millions de patients dans les 50 États.

Les données montrent que les taux de prescription ont augmenté de plus de 19 % depuis la modification de la notice par la FDA.

"Alors que ce sont les patchs à l’œstrogène qui posent les plus grands problèmes d’approvisionnement, les stocks de progestérone commencent eux aussi à s’épuiser", a déclaré le Dr Kathleen Jordan, directrice médicale du prestataire de télésanté Midi Health.

L’American Society of Health-System Pharmacists répertorie dans sa base de données sur les pénuries certaines gélules de progestérone par voie orale commercialisées par Amneal Pharmaceuticals AMRX.O et Hikma Pharmaceuticals HIK.L .

"Nous avons constaté une augmentation de la demande de gélules de progestérone ces derniers mois", a déclaré Amneal, ajoutant que l’entreprise augmentait sa capacité de production sur son site de New York et continuait à honorer ses engagements contractuels en matière d’approvisionnement.

Hikma n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Un porte-parole de CVS Health CVS.N , l’une des plus grandes chaînes de pharmacies du pays, a indiqué que les fabricants étaient dans l’incapacité de fournir des quantités suffisantes de traitements hormonaux substitutifs depuis plusieurs mois.

Selon une base de données de la FDA, neuf entreprises fabriquent de la progestérone par voie orale, notamment Teva

TEVA.TA et Dr. Reddy's REDY.NS . Teva n’a pas répondu à une demande de commentaire, tandis que Dr. Reddy's a indiqué que ce produit ne faisait plus partie de son portefeuille américain depuis 2022 et que l’entreprise ne le fabriquait ni ne le commercialisait.

La FDA ne mentionne pas la progestérone parmi les produits en pénurie.

Un porte-parole du ministère américain de la Santé et des Services sociaux, qui chapeaute la FDA, a indiqué qu’un fabricant connaissait des retards, mais que d’autres disposaient de stocks. L’agence collabore avec les fabricants afin de s’assurer que l’offre réponde à la demande, a précisé le porte-parole.

PRÉCAUTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION MAGISTRALE

Les cliniciens indiquent que les pénuries de progestérone ont été moins importantes que celles touchant les patchs d’œstrogènes, bien que certaines patientes soient encore confrontées à des retards dans l’obtention de leurs ordonnances.

Cela s’explique en partie par le fait que les femmes ayant subi une hystérectomie n’ont pas besoin de progestérone dans le cadre d’un THS, et parce que des alternatives telles que les patchs combinés, les DIU libérant de la progestérone et les progestatifs oraux réduisent la dépendance à l’égard d’une seule formulation.

Les fabricants n’ont pas révélé de cause spécifique à ces pénuries, a déclaré Michael Ganio, directeur principal chargé de la pratique pharmaceutique et de la qualité à l’ASHP, l’association professionnelle des pharmaciens.

"En l’absence d’explication, il peut être difficile de déterminer s’il s’agit d’une perturbation liée à la fabrication ou à d’autres retards, ou d’une augmentation de la demande que l’offre disponible sur le marché ne parvient pas à satisfaire", a déclaré M. Ganio.

Certains se sont tournés vers des pharmacies spécialisées dans la préparation magistrale pour se procurer de la progestérone et des œstrogènes, a déclaré Valerie Richards, directrice des services cliniques chez Strive Compounding Pharmacy.

"Les professionnels de santé n’attendent pas que la chaîne d’approvisionnement commerciale se réorganise", a-t-elle déclaré.

Les pharmacies de préparation magistrale préparent elles-mêmes leurs ingrédients pharmaceutiques, ce qui est autorisé lorsque la FDA a déclaré une pénurie d’un médicament ou pour des doses personnalisées indisponibles autrement.

Le Dr Gillian Goddard, professeure adjointe de médecine à la NYU Grossman School of Medicine, a déclaré que les produits préparés sur mesure, qui ne sont pas soumis au processus réglementaire strict applicable aux médicaments approuvés par la FDA, "pourraient contenir trop ou trop peu de progestérone", ce qui pourrait entraîner des problèmes de santé et nécessiter des échographies et des biopsies potentiellement coûteuses.

"Je mets toujours en garde contre l’utilisation de produits préparés sur mesure", a-t-elle déclaré.