Zoom en hausse alors que Spruce Point demande un rachat d'actions et une révision de la stratégie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 avril -

** Les actions de la plateforme de visioconférence Zoom Communications ZM.O progressent de 2,3% à 92,09 dollars avant l'ouverture du marché

** Spruce Point Capital Management publie une recommandation d'achat "Strong Buy" sur ZM; a également adressé une lettre au conseil d'administration de ZM recommandant des mesures visant à créer de la valeur pour les actionnaires

** Estime que le scepticisme concernant les opportunités de marché de la société et la pression récente sur les valeurs du secteur des logiciels ont "injustement poussé la valorisation de Zoom à des niveaux extrêmement bas", notamment compte tenu de la participation de la société dans Anthropic

** Recommande une offre publique de rachat de 4 milliards de dollars selon la méthode de l'enchère hollandaise modifiée, dans le cadre de laquelle la société peut racheter des actions au prix le plus bas parmi les propositions qui lui sont soumises par les vendeurs

** Appelle ZM à améliorer l'allocation du capital, à réduire les dépenses d'exploitation et à redresser ses activités internationales, entre autres mesures

** La note moyenne de 31 analystes est "acheter"; leur objectif de cours médian est de 95 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action avait progressé de 4,3% depuis le début de l'année