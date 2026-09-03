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Zone euro : vif rebond des prix à la production avec l'énergie en juillet
information fournie par AOF 03/09/2026 à 13:00
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(Zonebourse.com) - En juillet 2026, par rapport au mois précédent, les prix à la production industrielle ont augmenté de 1,6% dans la zone euro et de 1,4% dans l'UE, selon Eurostat. En juin 2026, ils avaient diminué de 0,3% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE.

Ce vif rebond dans la zone euro traduit une flambée de 5,6% des prix de l'énergie, une catégorie sans laquelle les prix producteurs sont restés stables, avec une hausse de 0,3% pour les biens d'équipement et un repli de 0,1% pour les biens de consommation non durables.

Par rapport au même mois de 2025, les prix à la production industrielle ont augmenté de 5,8% dans la zone euro et de 5,6% dans l'UE en juillet 2026, marquant ainsi une accélération par rapport aux taux annuels de respectivement 4,6% et 4,7% observés en juin.

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