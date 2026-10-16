Zone euro : un déficit commercial enregistré en août

La zone euro a enregistré un déficit commercial de 6,8 MdsEUR au mois d'août 2026, contre un excédent de 1,4 MdEUR le mois précédent, selon les données corrigées des variations saisonnières d'Eurostat.

L'office statistique de l'Union européenne précise que cette dégradation d'un mois sur l'autre traduit l'effet conjugué d'une diminution de 1,2% des exportations, à 257,2 MdsEUR, et d'une augmentation de 2% des importations, à 264 MdsEUR.

Pour l'ensemble de l'UE, le déficit commercial s'est creusé, passant de 5,4 MdsEUR en juillet à 12,6 MdsEUR en août, sous l'effet conjugué d'une baisse de 1% des exportations et d'une hausse de 2% des importations, à respectivement 229 MdsEUR et 241,5 MdsEUR.