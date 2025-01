Zone euro: remontée du PMI composite en décembre information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 10:13









(CercleFinance.com) - L'indice PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est maintenu sous la barre de 50 en décembre, mais s'est redressé de 48,3 en novembre à 49,6, signalant donc un ralentissement de la contraction de l'activité du secteur privé à un rythme marginal.



L'activité globale a reculé dans les trois principales économies de la zone (Allemagne, France et Italie) et sa baisse a exclusivement résulté d'un repli des niveaux de production dans le secteur manufacturier alors que l'activité des services est repartie à la hausse.



'Les dernières données ont en effet mis en évidence une accélération de la hausse des prix payés par rapport à celle, déjà soutenue, enregistrée en novembre, tendance très probablement due à des tensions sur les salaires', note Cyrus de la Rubia.



'En termes de politique monétaire, ces tendances devraient inciter la BCE à rester prudente et à ne procéder qu'à de faibles réductions des taux d'intérêt au premier trimestre 2025', poursuit ce chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.





