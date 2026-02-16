Zone euro-Recul de la production industrielle en décembre

La production industrielle en zone euro a reculé légèrement moins que prévu sur un mois en décembre, montrent les données publiées lundi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Elle a baissé de 1,4%, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur -1,5% après +0,3% en novembre (révision de +0,7%).

Sur un an, la production industrielle a enregistré une hausse de 1,2% en décembre, après +2,2% en novembre (révisé de +2,5%).

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 1,3% sur un an.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)