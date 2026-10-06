Zone euro : progression des ventes au détail en août

(Zonebourse.com) - En août 2026, par rapport au même mois de 2025, l'indice des ventes au détail corrigé des effets de calendrier a progressé de 0,8% dans la zone euro (après 0,4% en juillet) et de 1,2% dans l'ensemble de l'Union européenne, selon les premières estimations publiées par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En rythme mensuel, les ventes au détail ont progressé de 0,1% après une baisse de 0,6% en juillet.
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