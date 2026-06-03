Zone euro : PMI composite à un plus bas depuis un an et demi

(Zonebourse.com) - À 48,5 contre 48,8 en avril, l'indice PMI composite S&P Global signale une baisse modérée de l'activité globale dans la zone euro en mai, le rythme de la contraction de l'activité ayant même été le plus marqué depuis un an et demi.

Le recul de l'activité globale a résulté des mauvaises performances du secteur des services le mois dernier, la production manufacturière ayant en effet continué d'augmenter (à un rythme toutefois moins soutenu qu'en avril).

Ce sont de nouveau l'Allemagne et la France qui ont enregistré les plus faibles performances, faisant ainsi reculer l'activité globale de la zone euro, alors que l'Italie et l'Espagne ont signalé une croissance marginale de leur activité.

"Le niveau des données PMI suggère, à moins d'un changement significatif de tendance au mois de juin, une baisse trimestrielle du PIB de l'ordre de 0,2% (au 2e trimestre)", met en avant Chris Williamson, chief business economist chez S&P Global Market Intelligence.

"Par ailleurs, les tensions sur les prix se sont intensifiées, atteignant leur niveau le plus élevé depuis plus de trois ans, ce qui laisse craindre une inflation proche de 4% dans les prochains mois", souligne-t-il en outre.

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