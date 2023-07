Zone euro : les indicateurs clés annoncent des conditions favorables pour les investisseurs en obligations

Claudia Fontanive-Wyss, gestionnaire de portefeuille, Vontobel. (crédit : DR)

Par Claudia Fontanive-Wyss, gestionnaire de portefeuille, Vontobel

La BCE pourrait en avoir fini avec les hausses de taux, selon les données économiques, sans qu'aucune annonce ni aucun signal précoce ne soit attendu à court terme pour en faire part. En effet, Christine Lagarde a d'ores et déjà annoncé une hausse de 25 pb pour la réunion de cette semaine.

En effet, communiquer la fin du cycle de hausse trop tôt pourrait entraîner une spirale salaires-prix auto-réalisatrice dans la zone euro, tandis qu'une hausse plus importante, avant que l'effet du resserrement précédent ne se fasse pleinement ressentir, pourrait conduire à une récession non désirée.

La situation en Europe est différente de celle des États-Unis ; par conséquent, il est probable que le nombre de hausses soit moins important. Alors que la consommation réelle des ménages aux États-Unis a retrouvé ses niveaux d'avant Covid, la zone euro reste en deçà de la croissance tendancielle. Tandis que la plupart des subventions liées au Covid dans la zone euro bénéficiaient aux employeurs plutôt qu'aux employés, le programme de « stimulus check » américain a fini dans les poches des consommateurs finaux et a contribué à maintenir la croissance de l'économie grâce à une consommation soutenue.

Selon l'enquête de la BCE sur les prêts du premier trimestre, les demandes de prêts ont chuté de façon spectaculaire et les normes de crédit sont presque revenues aux niveaux observés lors de la crise de la zone euro en 2011. Cette tendance s'est également reflétée dans les dernières données de l'indice des directeurs d'achat (PMI) indiquant un ralentissement et une détérioration générale de l'activité en raison du resserrement agressif de la BCE. En revanche, les prix des intrants et des extrants ont décéléré, tant dans l'industrie manufacturière que dans le secteur des services. Cette décélération des prix à la production dans le secteur des services a été retardée pendant un certain temps, mais bonne nouvelle, ce n'est plus le cas, car ce décalage aurait pu signaler une inflation restée plus rigide et plus haute pendant plus longtemps. La demande intérieure, en particulier celle de l'Allemagne, ancien moteur de la croissance européenne, reste modérée, diminuant le pouvoir de fixation des prix et affaiblissant les pressions sur les prix au cours du second semestre 2023.

Selon nous, l'inflation dans la zone euro est en passe de revenir à des niveaux raisonnables, proches de ceux observés avant la crise du Covid.

La combinaison d'un recul de l'inflation, d'une pause des banques centrales et d'un ralentissement de la dynamique de croissance est bienvenue et soutient notre thèse de la boucle d'or : de bons revenus de portage et un potentiel de resserrement supplémentaire des spreads dans un scénario de croissance plus faible ou de contraction temporaire et modérée.