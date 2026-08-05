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Zone euro : léger repli des PPI en juin
information fournie par AOF 05/08/2026 à 11:57
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(Zonebourse.com) - En juin 2026, par rapport au mois précédent, les prix à la production industrielle (PPI) ont diminué de 0,3% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE, selon Eurostat, après des hausses de 0,2% à la fois dans la zone euro et dans l'UE en mai.

Dans la zone euro, en juin, les PPI ont diminué de 1,5% pour l'énergie, mais ont augmenté de 0,2% hors énergie, avec des hausses de 0,3% pour les biens intermédiaires, de 0,2% pour les biens d'équipement et de consommation durables, tandis que les prix des biens de consommation non durables sont restés stables.

Par rapport à juin 2025, les prix à la production industrielle ont augmenté de 4,6% dans la zone euro et de 4,7% dans l'UE en juin. Les taux de croissance annuels ralentissent ainsi par rapport aux 5,9% enregistrés dans la zone euro et aux 5,7% observés dans l'UE le mois précédent.

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