Accusé de violences sur ses ex-compagnes, le chef Jean Imbert présenté à un juge

Jean Imbert à Cannes le 20 may 2024 ( AFP / Zoulerah NORDDINE )

Le "cuisinier des stars" Jean Imbert va être présenté à un juge qui peut décider de le mettre en examen dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de violences sur plusieurs de ses ex-compagnes, a indiqué mercredi le parquet de Paris à l'AFP.

Au total, six ex-compagnes ont été entendues par les enquêteurs et ont "toutes confirmé" avoir été victimes de violences ou de contrôle coercitif, a précisé le parquet.

Celui-ci a retenu des charges au préjudice de deux d'entre elles, pour les faits les plus récents, qui auraient été commis entre décembre 2023 et novembre 2024. Elles ont demandé à ce que leur anonymat soit respecté.

Après 48 heures de garde à vue, le parquet a donc ouvert une information judiciaire pour violences habituelles ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à juit jours, par conjoint ou concubin.

"Le mis en cause conteste la qualification pénale des éléments reprochés", a précisé le parquet.

La première plainte contre l'ancien lauréat de Top Chef, qui s'est depuis hissé jusqu'aux fourneaux du Plaza Athénée à Paris et du Martinez de Cannes, avait été déposée il y a un an par l'actrice Lila Salet, 35 ans, pour des faits remontant à 2012-2013.

"Cinq autres anciennes compagnes ont été entendues, chacune a dénoncé des violences, de différentes natures", a ajouté le parquet, avec un "retentissement psychologique" évalué entre 25 et 30 jours pour chacune d'elles.

"Plusieurs d'entre elles ont évoqué des éléments constitutifs de contrôle coercitif, comme le contrôle de leurs fréquentations, de leurs sorties ou de leur apparence. Des confidents des victimes ont attesté de traces de morsures ou de bleus, de comportements humiliants, voire d'enfermement dans une pièce", a poursuivi le parquet.

"Les faits susceptibles d'avoir été commis au préjudice des quatre premières femmes apparaissent prescrits, raison pour laquelle l'ouverture d'information judiciaire porte sur les faits et gestes décrits à partir de 2023", a-t-il ajouté.

L'ancienne Miss France Alexandra Rosenfeld avait dénoncé publiquement des violences dont elle aurait été victime de la part de Jean Imbert, au cours de leur relation entre 2012 et 2014 et avait annoncé au printemps faire partie des plaignantes.