Iron Mountain revoit à la hausse ses prévisions annuelles grâce à la dynamique de la location de centres de données

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Iron Mountain IRM.N a revu à la hausse ses prévisions annuelles et a dépassé mercredi les attentes en matière de résultats trimestriels, grâce à la forte demande pour ses centres de données destinés à prendre en charge les services d'IA.

L'action de la société, qui assure le stockage de documents physiques et exploite des centres de données ainsi que des installations de recyclage de matériel informatique pour le compte d'entreprises et d'administrations publiques, a progressé de 3% avant l'ouverture de la Bourse.

Voici quelques détails:

* Les activités en croissance d’Iron Mountain, à savoir les centres de données, l’ALM (qui gère la mise hors service du matériel informatique, l’effacement des données et la revente) et les solutions numériques, ont enregistré une croissance cumulée de plus de 50% en glissement annuel.

* La société a indiqué avoir loué 110 mégawatts à des centres de données jusqu’en juillet, contre 32 mégawatts en avril.

* “Nous renforçons la dynamique de nos activités ALM et numériques grâce à une augmentation des ventes croisées et à la fourniture de solutions innovantes, et nous accélérons la location de centres de données”, a déclaré William L. Meaney, président-directeur général d’Iron Mountain.

* La société a annoncé un chiffre d’affaires de 2,02 milliards de dollars au deuxième trimestre, supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 1,97 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le fonds de trésorerie d'exploitation ajusté (AFFO) par action s'est établi à 1,44 dollar, contre des estimations de 1,19 dollar par action.

* Elle a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année, les portant à une fourchette comprise entre 7,940 milliards et 8,010 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 7,825 milliards à 7,925 milliards de dollars.

* La société a également revu à la hausse ses prévisions d’AFFO par action pour l’ensemble de l’exercice, les situant désormais dans une fourchette comprise entre 5,87 et 5,93 dollars, contre des estimations de 4,99 dollars par action. Les prévisions antérieures se situaient entre 5,79 et 5,86 dollars.

* Par ailleurs, le conseil d'administration de la société a annoncé mercredi le versement d'un dividende trimestriel en numéraire de 0,864 dollar par action ordinaire.