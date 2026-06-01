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Zone euro : le taux de chômage reste stable en avril
information fournie par AOF 01/06/2026 à 11:07

(Zonebourse.com) - En avril 2026, le taux de chômage de la zone euro s'est établi à 6,3%, un niveau stable par rapport au mois précédent, selon les données corrigées des variations saisonnières d'Eurostat. Le taux de chômage de l'UE était de 6% en avril, également atone par rapport à mars.

L'office statistique de l'Union européenne estime que 13,238 millions de personnes dans l'UE, dont 11,075 millions dans la zone euro, étaient au chômage en avril. Comparé à mars, le nombre de chômeurs a ainsi diminué de 137 000 dans l'UE et de 84 000 dans la zone euro.

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