Football: Davide Ancelotti nouvel entraîneur de Lille jusqu'en 2028

Davide Ancelotti, ancien entraîneur de Botafogo, avant le match contre le Santos

L'Italien ‌Davide Ancelotti a été nommé lundi au poste ​d'entraîneur de Lille pour un contrat de deux ans, a annoncé le Losc, une semaine ​après l'annonce du départ de Bruno Genesio.

"Davide est un grand ​professionnel, qui présente toutes ⁠les qualités et compétences de l’entraîneur moderne", ‌a déclaré le président lillois Olivier Létang dans un communiqué. "Nous avons été très ​séduits par ‌son énergie et sa détermination. Impressionnés ⁠par sa maturité et son expérience."

Davide Ancelotti a principalement occupé des postes de préparateur physique ⁠et d'entraîneur adjoint ‌aux côtés de son père, Carlo, ⁠dans les plus grands clubs du monde : ‌le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, ⁠le Bayern Munich, Naples, Everton, ainsi ⁠que la ‌sélection brésilienne, au sein de laquelle il est ​revenu début mars ‌pour préparer la Coupe du monde.

Le nouvel entraîneur du Losc, âgé ​de 36 ans, compte une seule expérience en tant qu'entraîneur principal, dans le club ⁠brésilien de Botafogo de juillet à décembre 2025.

Lille avait annoncé lundi dernier que Bruno Genesio ne serait plus l'entraîneur du club après deux saisons en poste.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité ​par Augustin Turpin)