Football: Davide Ancelotti nouvel entraîneur de Lille jusqu'en 2028

Davide Ancelotti, ancien entraîneur de Botafogo, avant le match contre le Santos
L'Italien Davide Ancelotti a été nommé lundi au poste d'entraîneur de Lille pour un contrat de deux ans, a annoncé le Losc, une semaine après l'annonce du départ de Bruno Genesio.
"Davide est un grand professionnel, qui présente toutes les qualités et compétences de l’entraîneur moderne", a déclaré le président lillois Olivier Létang dans un communiqué. "Nous avons été très séduits par son énergie et sa détermination. Impressionnés par sa maturité et son expérience."
Davide Ancelotti a principalement occupé des postes de préparateur physique et d'entraîneur adjoint aux côtés de son père, Carlo, dans les plus grands clubs du monde : le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, le Bayern Munich, Naples, Everton, ainsi que la sélection brésilienne, au sein de laquelle il est revenu début mars pour préparer la Coupe du monde.
Le nouvel entraîneur du Losc, âgé de 36 ans, compte une seule expérience en tant qu'entraîneur principal, dans le club brésilien de Botafogo de juillet à décembre 2025.
Lille avait annoncé lundi dernier que Bruno Genesio ne serait plus l'entraîneur du club après deux saisons en poste.
(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Augustin Turpin)
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