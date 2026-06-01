"Propagandiste" pro-Poutine : le gouvernement français n'est pas intervenu pour le renouvellement" du titre de séjour de Xenia Fedorova, assure Laurent Nuñez

"L'administration ne peut pas refuser, sauf à engager un contentieux", a expliqué le ministre de l'Intérieur.

Xenia Fedorova à Paris, le 12 avril 2025. ( AFP / XAVIER GALIANA )

"Propagande" contre "liberté d'expression". Alors que la présence de la Russe Xenia Fedorova sur les antennes des médias du milliardaire conservateur Vincent Bolloré fait polémique, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a assuré lundi 1er juin qu'il n'y avait eu aucune "intervention" du gouvernement lors de la prolongation en 2024 du titre de séjour de cette chroniqueuse accusée d'être la voix du Kremlin .

"Contrairement à ce qui a été sous-entendu dans un certain nombre de médias, il n'y a pas eu d'intervention", a expliqué le ministre de l'Intérieur, interrogé sur France Inter à propos de cette prolongation pour dix ans , alors que l'actuel ministre de la Justice, Gérald Darmanin, était en poste à Beauvau.

"Il y a des titres qui sont renouvelés de plein droit pour des étrangers qui sont en situation régulière depuis plusieurs années et qui remplissent des conditions. Il s'en délivre tous les jours", a-t-il ajouté. "L'administration ne peut pas refuser, sauf à engager un contentieux" , selon lui. Pour autant, "ce n'est pas parce qu'un étranger a un titre de séjour que ça le protège d'éventuelles poursuites ou remises en cause dès lors qu'il y a des troubles à l'ordre public ou qu'il y a une menace pour les intérêts fondamentaux de la nation", a-t-il observé.

"Journaliste oui, agent non"

Ancienne patronne de la chaîne russe RT en France, interdite dans l'UE depuis mars 2022 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Xenia Fedorova défend régulièrement les positions du Kremlin dans les médias dans le giron de Vincent Bolloré. Elle intervient notamment sur CNews et Europe 1 et signe une chronique dans l'hebdomadaire le JDNews .

La semaine dernière, la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a pointé les "propos très graves" de Xenia Fedorova , qui "inversent complètement la charge de la preuve sur les responsabilités entre la Russie et l'Ukraine". Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot l'a aussi qualifiée de "propagandiste" pro-Poutine.

Le président du directoire du groupe Canal+, Maxime Saada, a défendu sa chroniqueuse, en voyant dans sa présence sur CNews un enjeu de "liberté d'expression". "Je ne crois pas qu'on peut parler d'un agent russe (...), journaliste oui, agent non" , avait-il répondu, interrogé par un actionnaire lors de l'assemblée générale du groupe vendredi.

Xenia Fedorova a été aussi soutenue par Arnaud Lagardère, gérant de Lagardère Radio (qui détient Europe 1 ), et Gérald-Brice Viret, directeur général de Canal+ France, dans une tribune publiée par le Journal du dimanche (JDD), autre média dans le giron de Vincent Bolloré. "Nous n'approuvons pas forcément chacune de ses positions. En revanche, n ous nous opposons à sa délégitimation systématique" , ont-ils écrit.