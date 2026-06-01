Ventes de voitures neuves aux particuliers : un achat sur trois en France est désormais électrique

Le secteur des voiturs électriques bénéficie en outre d'un marché de l'occasion en plein essor, selon les chiffres communiqués par la Plateforme automobile.

( AFP / JULIEN DE ROSA )

L'électrification du parc automobile français se poursuit, avec une tendance marquée chez les particuliers. Les ventes de voitures neuves en France ont augmenté de 3,7% en mai, avec 128.484 immatriculations, selon les dernières données de la Plateforme automobile dévoilées lundi 1er juin.

Les ventes auprès de particuliers ont atteint 57.070 immatriculations, en hausse de 15%, alors que les flottes d'entreprises progressent de 1% (30.802 unités). Le reste des ventes est représenté notamment par le secteur des loueurs de courte durée. Les immatriculations de voitures électriques ont bondi de 81% en France en mai par rapport à un an plus tôt, à 37.412 unités, portant leur part de marché à un niveau record de 29%, contre 16% un an plus tôt. Chez les particuliers, un achat sur trois est désormais électrique (34% de part de marché), précise le cabinet AAA Data.

Par groupes, Stellantis est en baisse de 7,7% et Renault recule de 7,6% mais Toyota rebondit de 4,2%. Parmi les marques chinoises, BYD, Xpeng et Leapmotor affichent des volumes en forte hausse.

Le marché de l'occasion électrique prend de l'ampleur

Les ventes de voitures d'occasion ont elles totalisé 409.142 transactions, en baisse de 4% mais les voitures d'occasion électriques ont atteint 22.932 transactions, plus du double de mai 2026. Cette dynamique "s'inscrit dans un contexte de prix favorables des voitures d'occasion électriques et d'un afflux croissant de modèles sur le marché secondaire", explique AAA Data.

"Le report du malus occasion rétroactif au 1er janvier 2027 et la suspension des zones à faibles émissions (ZFE) en 2026 préservent le marché des voitures anciennes : les transactions C2C (entre particuliers, NDLR) de voitures de plus de 10 ans progressent de 4% (171.405 unités, soit 72% des transactions C2C)", souligne le cabinet d'expertise.

Le marché des utilitaires légers a baissé de 10,5% en mai à 26.265 unités. Les utilitaires électriques ne représentent encore que 2,2% du parc des petits utilitaires, 1,5% du parc des utilitaires moyens et 0,6 % du parc des utilitaires lourds (supérieurs à 2 tonnes). Sur les cinq premiers mois de 2026, avec 668.379 immatriculations, le marché français des voitures particulières neuves est quasiment stable (-0,64%) avec 146.301 immatriculations et celui des véhicules utilitaires légers recule de 1,19% à 814.680 véhicules.