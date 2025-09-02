 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Zone euro : le taux d'inflation annuel à 2,1% en août
information fournie par AOF 02/09/2025 à 11:13

(AOF) - Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2,1% en août contre 2% en juillet selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. S'agissant des principales composantes de l'inflation de la zone euro, l'alimentation, alcool & tabac devrait connaître le taux annuel le plus élevé en août (3,2%, comparé à 3,3% en juillet), suivi des services (3,1%, comparé à 3,2% en juillet), des biens industriels hors énergie (0,8%, stable comparé à juillet) et de l'énergie (-1,9%, comparé à -2,4% en juillet).

En version core, l'inflation est ressortie à 2,3% en août, comme en juillet. Elle était anticipée à 2,2%.

Inflation
    donc l'inflation & toujour la ! & bien la...Hausse des prix partout ..salaires stagne

