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Zone euro : le sentiment économique s'assombrit un peu en septembre
information fournie par Zonebourse 29/09/2026 à 11:15

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En septembre 2026, l'indicateur de sentiment économique (ESI) a légèrement diminué à la fois dans l'UE (-0,4 point à 97,9) et dans la zone euro (-0,5 point à 97,9) par rapport à août, selon l'enquête mensuelle de la Commission européenne.

La baisse de l'ESI s'explique par un recul de la confiance des consommateurs, malgré une amélioration de la confiance dans l'industrie et, dans une moindre mesure, dans la construction. La confiance est restée globalement stable dans les services et le commerce de détail.

Parmi les principales économies de l'UE, l'ESI a nettement reculé en France (-1,7 point) et plus modérément en Italie (-0,8 point). A l'inverse, il a fortement progressé en Espagne ( 3,4 points) et légèrement augmenté en Allemagne ( 0,6 point) et aux Pays-Bas ( 0,5 point).

L'indicateur des attentes en matière d'emploi (EEI) a également reculé, de 0,6 point à 98,3 dans l'UE et de 1,3 point à 97,5 dans la zone euro. Après une tendance à la hausse depuis mai, les deux indicateurs se sont ainsi de nouveau éloignés de leur moyenne à long terme de 100.

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