Zone euro : le sentiment économique s'assombrit encore en octobre

L'indicateur du sentiment économique (ESI) a diminué pour le deuxième mois consécutif en octobre, à la fois dans l'UE et dans la zone euro, perdant 0,6 point pour s'établir à 96,9 dans les deux zones, selon les résultats de l'enquête mensuelle de la Commission européenne.

Ce recul s'explique par une dégradation de la confiance dans tous les secteurs d'activité, à l'exception de l'industrie, qui a enregistré une légère amélioration. Parmi les grandes économies de l'UE, c'est aux Pays-Bas que l'indice ESI a le plus reculé (-3,4 points).

En revanche, la Commission précise que son indicateur des attentes en matière d'emploi (EEI) a augmenté ce mois-ci par rapport à septembre, gagnant 0,6 point pour atteindre 98,9 dans l'UE et 0,7 point pour s'établir à 98,2 dans la zone euro.