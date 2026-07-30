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Zone euro : le PIB supérieur aux attentes
information fournie par AOF 30/07/2026 à 11:06
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(Zonebourse.com) - Dans la zone euro, selon des données préliminaires, le PIB du deuxième trimestre a augmenté de 0,4%, contre une prévision à seulement 0,2%. Par rapport au deuxième trimestre 2025, la croissance est de 1%, face à des attentes à 0,5%.

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