Zone euro : le PIB supérieur aux attentes

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(Zonebourse.com) - Dans la zone euro, selon des données préliminaires, le PIB du deuxième trimestre a augmenté de 0,4%, contre une prévision à seulement 0,2%. Par rapport au deuxième trimestre 2025, la croissance est de 1%, face à des attentes à 0,5%.
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information fournie par Boursorama avec AFP•30.07.2026•13:17•
L’emploi salarié dans le secteur privé en France n’a que très légèrement reculé au deuxième trimestre (-0,1%), a rapporté jeudi l'Insee malgré un contexte macroéconomique très incertain, tandis que l'intérim est à la peine, ce qui pénalise les jeunes. Quelque 19.300 ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•30.07.2026•13:14•
Le réassureur Scor a vu son bénéfice net baisser moins qu'attendu au deuxième trimestre, profitant d'une "faible sinistralité en catastrophes naturelles", mais l'arbitrage Covéa rendu fin juin pèse dans ses comptes à hauteur de 64 millions d'euros. Sur les trois ...
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Tant ChatGPT que Roblox pourraient potentiellement être inclus par la Commission européenne ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•30.07.2026•13:13•
Le groupe informatique Atos a allégé sa perte au premier semestre mais les ventes ont continué de reculer, en lien avec l'abandon de contrats peu rentables, selon un communiqué publié jeudi. Sur la période, sa perte nette s'établit à 504 millions d'euros, contre ...
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