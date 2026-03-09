Zone euro-Le moral des investisseurs recule en mars, le Moyen-Orient jette le doute sur la reprise - Sentix

L'indice Sentix, qui mesure le moral des investisseurs dans la zone euro, a reculé en mars, montre une enquête publiée lundi, citant l'impact de la guerre au Moyen-Orient, qui touche les infrastructures énergétiques et les routes maritimes mondiales et fait grimper les prix du pétrole.

L'indice est tombé à -3,1 points en mars, contre 4,2 en février, mais reste supérieur aux prévisions des analystes interrogés par Reuters, qui tablaient sur un recul à -5,0.

Qualifiant cela de "première indication de la situation économique après le déclenchement de la guerre en Iran", l'enquête de mars met fin à trois mois consécutifs d'amélioration.

"Cela jette un doute considérable sur la récente reprise dans l'UE", a déclaré Sentix. "Le choc des prix de l'énergie et les risques géopolitiques tempèrent l'optimisme qui prévalait auparavant pour l'économie de la zone euro", ajoute-t-il.

L'enquête menée auprès de 1.055 investisseurs entre le 5 et le 7 mars montre également une baisse des prévisions économiques et de la situation actuelle.

Les attentes sont passées de 15,8 en février à 3,5 en mars, tandis que l'indice mesurant la situation actuelle est également tombé à -9,5, contre -6,8 en février.

L'indice concernant l'économie allemande, la première de la zone euro, est tombé à -12,1, contre -6,9 en février, ce qui, selon Sentix, signale "un nouveau ralentissement après la récente lueur d'espoir".

(Reportage Christoph Steitz, version française Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)