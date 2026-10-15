 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zone euro : la production industrielle recule à nouveau en août
information fournie par Zonebourse 15/10/2026 à 11:12

Ajouter Boursorama à vos sources

En août 2026, par rapport à juillet, la production industrielle a diminué de 0,5% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE, selon les premières estimations d'Eurostat. En juillet, elle avait reculé de 0,3% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE par rapport au mois précédent.

Dans la zone euro, en août, la production industrielle a diminué de 2,7% pour les biens de consommation non durables, de 0,8% pour les biens intermédiaires et de 0,6% pour l'énergie, mais a augmenté de 0,2% pour les biens de consommation durables et de 0,4% pour les biens d'équipement.

Par rapport au même mois de 2025, la production industrielle a diminué de 1,1% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE en août 2026. La variation annuelle pour juillet a été révisée de 0% à -0,3% dans la zone euro et de 0,3% à 0,2% dans l'UE.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ayvens : Des niveaux de prix intéressants (438ES)
    Ayvens : Des niveaux de prix intéressants (438ES)
    information fournie par Zonebourse 15.10.2026 13:04 

    (Zonebourse.com) La pression vendeuse pourrait s'essouffler prochainement sur le titre Ayvens. En effet, la zone support actuellement testée des 8.6 EUR arrive en renfort et pourrait contenir, au moins à court terme, les velléités baissières. Cette zone de cours ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 15.10.2026 12:45 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse, Apple, TSMC, PepsiCo, Netflix, Warner Music Group Corp) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de ... Lire la suite

  • Un homme porte un masque pour se protéger de la pollution due aux incendies dans la région, à Singapour, le 15 octobre 2026 ( AFP / FELINE LIM )
    Incendies en Indonésie: la région étouffe, les écoles ferment au Timor oriental
    information fournie par AFP 15.10.2026 12:44 

    Les incendies qui continuent de faire rage en Indonésie, avec une situation toujours critique à Kalimantan, plongent toute la région dans une crise atmosphérique majeure, poussant le Timor oriental à fermer les écoles. Jeudi, la capitale malaisienne Kuala Lumpur ... Lire la suite

  • PHOTO D'ARCHIVES : La Norvège inhume le roi Harald
    Le fonds souverain norvégien devrait investir dans les géants de la défense - commission
    information fournie par Reuters 15.10.2026 12:36 

    par Gwladys Fouche La Norvège devrait modifier les règles éthiques de son ‌fonds souverain afin d'investir dans de grands groupes du secteur de la défense, actuellement exclus du portefeuille en raison de leur implication dans la production ​d'armes nucléaires, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 884,22 +0,14%
SOITEC
127,25 -9,56%
EUTELSAT
1,5615 -7,55%
Pétrole Brent
104,66 -1,37%
HAFFNER ENERGY
0,704 -5,88%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank