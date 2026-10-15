Zone euro : la production industrielle recule à nouveau en août

En août 2026, par rapport à juillet, la production industrielle a diminué de 0,5% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE, selon les premières estimations d'Eurostat. En juillet, elle avait reculé de 0,3% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE par rapport au mois précédent.

Dans la zone euro, en août, la production industrielle a diminué de 2,7% pour les biens de consommation non durables, de 0,8% pour les biens intermédiaires et de 0,6% pour l'énergie, mais a augmenté de 0,2% pour les biens de consommation durables et de 0,4% pour les biens d'équipement.

Par rapport au même mois de 2025, la production industrielle a diminué de 1,1% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE en août 2026. La variation annuelle pour juillet a été révisée de 0% à -0,3% dans la zone euro et de 0,3% à 0,2% dans l'UE.