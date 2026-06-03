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Zone euro-La hausse des prix à la production ralentit en avril
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 11:09

La croissance des prix à la production en zone euro a ralenti moins que prévu sur un mois en avril, montrent les données publiées mercredi par Eurostat.

Ces prix ont augmenté de 0,6% en avril, après une hausse de 3,4% en mars.

Sur un an, ils sont en hausse de 4,9%, en ligne avec les prévisions, après une hausse de 2,0% (révisé de +2,1%) un mois plus tôt.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,5% des prix d'un mois sur l'autre et de 4,9% en rythme annuel.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin)

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