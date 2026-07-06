Zone euro-La hausse des prix à la production continue de ralentir en mai

Les prix à la production en zone euro ont progressé en ligne avec les prévisions sur un mois en mai, montrent les données publiées lundi par Eurostat.

Ces prix ont augmenté de 0,2% en mai, après une hausse de 0,7% (révisée de +0,6%) en avril.

Sur un an, ils sont en hausse de 5,9%, plus que prévu, après une hausse de 5% (révisée de +4,9%) un mois plus tôt.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,2% des prix d'un mois sur l'autre et de 5,7% en rythme annuel.

(Rédigé par Matthieu Huchet)