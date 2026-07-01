Zone euro-L'inflation ralentit à 2,8% sur un an en juin

L'inflation dans la zone euro a ralenti plus que prévu en juin, tout en restant bien au-dessus de la cible de 2% de la Banque centrale européenne (BCE), montrent les données préliminaires publiées mercredi par Eurostat.

L'inflation IPCH dans les 21 pays qui partagent l'euro s'est établie à 2,8% le mois dernier, alors que les analystes tablaient sur un ralentissement à +3,0% après +3,2% en mai.

L'indicateur des prix sous-jacents, qui exclut les coûts volatils de l'alimentation et de l'énergie, ressort à 2,2% contre 2,3% en mai.

(Rédigé par Matthieu Huchet et Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)