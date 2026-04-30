Zone euro-L'inflation continue de grimper en avril, bien au-delà de l'objectif de la BCE

(Actualisé avec détails §§ 3-4 et 6)

L'inflation dans la zone euro s'est accélérée plus qu'attendu en avril, en raison de la flambée des coûts de l'énergie, montrent les données préliminaires publiées jeudi par Eurostat.

L'inflation IPCH dans les 21 pays qui partagent l'euro s'est établie à 3,0% en avril sur un an, alors que les analystes tablaient sur une progression de 2,9%, après +2,6% en mars.

L'inflation s'éloigne ainsi encore davantage de l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE), l'envolée des coûts de l'énergie en raison de la guerre au Moyen-Orient représentant la grande majorité de cette hausse.

Cette accélération vient renforcer les arguments en faveur d'une hausse des taux d'intérêt, alors que la BCE doit annoncer plus tard dans la journée sa décision concernant les taux, bien que la modération de la hausse sous-jacente des prix atténue l'urgence d'une telle mesure.

L'indicateur des prix sous-jacents, qui exclut les coûts volatils de l'alimentation et de l'énergie, ressort à 2,1% contre 2,2% en mars, alors que les analystes tablaient sur +2,3%.

La BCE devrait maintenir jeudi ses taux d'intérêt inchangés, dans le sillage de la Banque du Japon (BoJ) et de la Réserve fédérale américaine (Fed) plus tôt dans la semaine, tout en laissant entendre qu'un resserrement de la politique monétaire est de plus en plus probable.

(Rédigé par Coralie Lamarque avec Balazs Koranyi, édité par Augustin Turpin)