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L'armée de l'air américaine prévoit d'acquérir cinq appareils de surveillance Boeing E-7A supplémentaires
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 02:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dan Catchpole

L'armée de l'air américaine prévoit d'acheter cinq avions de surveillance Boeing E-7A Wedgetail, en plus des deux prototypes déjà prévus dans le contrat, a déclaré jeudi le secrétaire à l'armée de l'air, Troy Meink, devant une sous-commission de la Chambre des représentants.

L'avenir de l'avion de détection et de contrôle aéroportés (AWACS, Airborne Early Warning and Control System) a été remis en question l'année dernière lorsque le Pentagone a renoncé à son projet d'acquérir 26 Boeing E-7A pour remplacer sa flotte d'AWACS datant de la guerre froide. Cela a conduit l'Otan à abandonner son projet d'achat de six E-7A.

Les États-Unis s’étaient déjà engagés à acheter deux prototypes d’E-7A. L’avion est basé sur le célèbre 737 de Boeing.

S'adressant à la sous-commission de la défense de la commission des crédits de la Chambre des représentants, Troy Meink a déclaré que l'armée de l'air prévoyait d'acheter cinq E-7A destinés au développement technique et à la fabrication.

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