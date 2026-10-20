Zone euro : l'indice ZEW recule plus que prévu

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(Zonebourse.com) - Dans la zone euro, l'indice ZEW mesurant le sentiment économique s'est dégradé plus que prévu en octobre.
Il est ainsi passé de 25,8 à 18,5 points, là où les analystes tablaient sur 23,6 points. A 18,5 points, il est au plus bas depuis le mois de juillet (9,5 points).
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information fournie par AFP Video•20.10.2026•11:57•
"Dans n'importe quelle démocratie, cela s'appelle un scandale d'Etat, nous saisissons donc la Cour de justice de la République", déclare la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale Mathilde Panot suite à la publication d'un article de Mediapart selon lequel ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•20.10.2026•11:56•
A l'occasion d'un débat sur les pillages et violences survenus les 17 et 18 octobre, le candidat à la présidentielle a été interrogé sur les exactions commises contre des Algériens sous l'autorité du préfet Maurice Papon. S'en est suivi un vif échange avec sa contradictrice ...
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information fournie par AFP Video•20.10.2026•11:56•
Les habitants de la riche province pétrolière de l'Alberta se sont massivement opposés dans un vote lundi à l'organisation d'un futur référendum sur leur séparation du Canada, selon les chaînes CBC et CTV, une victoire pour le Premier ministre Mark Carney qui s'est ...
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SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ...
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