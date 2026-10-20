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Zone euro : l'indice ZEW recule plus que prévu
information fournie par AOF 20/10/2026 à 11:06

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(Zonebourse.com) - Dans la zone euro, l'indice ZEW mesurant le sentiment économique s'est dégradé plus que prévu en octobre.

Il est ainsi passé de 25,8 à 18,5 points, là où les analystes tablaient sur 23,6 points. A 18,5 points, il est au plus bas depuis le mois de juillet (9,5 points).

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