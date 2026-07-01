Zone euro : l'activité manufacturière dépasse légèrement les attentes

En zone euro, le PMI manufacturier est ressorti à 51,4 en juin, contre un consensus de 51,3 après 51,6 en mai, a indiqué S&P Global.
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