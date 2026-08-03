Zone euro : l'activité manufacturière au plus haut depuis 3 mois

(Zonebourse.com) - Au mois de juillet, l'indice PMI manufacturier de la zone euro, calculé par S&P Global, a fait un peu mieux que prévu. Il est passé de 51,4 à 51,9 points, au plus depuis trois mois, signalant une accélération du rythme de la croissance.

Pour Chris Williamson, chief business economist à S&P Global Market Intelligence : "les fabricants de la zone euro ont bénéficié d'un regain de croissance en ce début de période estivale, la production ayant enregistré sa plus forte hausse depuis quatre ans et demi. Cette amélioration reste toutefois fragile, les données de l'enquête faisant en effet craindre un essoufflement de la croissance à l'approche de l'automne. La production a enregistré une croissance soutenue en Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche et en Grèce tandis qu'elle a, au contraire, reculé en France et en Espagne et qu'elle n'a que faiblement augmenté en Italie. Ces disparités soulignent les difficultés auxquelles sont confrontées de nombreuses entreprises de la zone euro, dont les performances restent entravées par la faiblesse de la demande, le niveau élevé des prix et les retards de livraison".

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