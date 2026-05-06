Zone euro : l'activité dans le secteur privé au plus bas depuis 17 mois en avril
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 10:11
Pour l'indice PMI Composite, qui fait la synthèse entre les services et l'activité dans le secteur manufacturier, la dégradation a été également moins importante que prévu, même si entre mars et avril, il est passé d'une très légère croissance à une contraction en s'installant à 48,8 points, contre 50,7 un mois plus tôt, et des attentes à 48,6 points. A 48,8 points, cet indicateur est sur un niveau inédit depuis 17 mois.
Pour Chris Williamson, chief business economist à S&P Global Market Intelligence : "les données PMI finales du mois d'avril confirment la tendance annoncée par leur estimation publiée plus tôt dans le mois, à savoir l'amorce d'une contraction de l'économie de la zone euro, la guerre au Moyen-Orient ayant entravé la reprise qui s'était dessinée avant le déclenchement du conflit. Bien que les données n'indiquent pour l'instant qu'une modeste baisse trimestrielle du PIB (0,1%), l'absence de tout signe d'atténuation de la crise à court terme fait craindre une accélération de la contraction dans les mois à venir".
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