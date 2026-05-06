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Zone euro : l'activité dans le secteur privé au plus bas depuis 17 mois en avril
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 10:11

Dans la zone euro, selon l'indice PMI de S&P Global, l'activité dans le secteur des services est entrée en phase de contraction en avril, mais s'est moins dégradée que prévu. L'indice la mesurant est passé de 50,2 à 47,6 points, là où les analystes craignaient une baisse à 47,4 points. A 47,6 points, il est au plus bas depuis 62 mois.

Pour l'indice PMI Composite, qui fait la synthèse entre les services et l'activité dans le secteur manufacturier, la dégradation a été également moins importante que prévu, même si entre mars et avril, il est passé d'une très légère croissance à une contraction en s'installant à 48,8 points, contre 50,7 un mois plus tôt, et des attentes à 48,6 points. A 48,8 points, cet indicateur est sur un niveau inédit depuis 17 mois.

Pour Chris Williamson, chief business economist à S&P Global Market Intelligence : "les données PMI finales du mois d'avril confirment la tendance annoncée par leur estimation publiée plus tôt dans le mois, à savoir l'amorce d'une contraction de l'économie de la zone euro, la guerre au Moyen-Orient ayant entravé la reprise qui s'était dessinée avant le déclenchement du conflit. Bien que les données n'indiquent pour l'instant qu'une modeste baisse trimestrielle du PIB (0,1%), l'absence de tout signe d'atténuation de la crise à court terme fait craindre une accélération de la contraction dans les mois à venir".

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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