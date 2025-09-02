Zone euro: inflation estimée en hausse à 2,1% en août information fournie par Cercle Finance • 02/09/2025 à 11:07









(Zonebourse.com) - Le taux d'inflation annuel de la zone euro devrait s'établir à 2,1% en août 2025, contre 2% en juillet, selon une estimation rapide d'Eurostat, alors que le consensus tablait sur une stabilité à 2%, un chiffre correspondant à l'objectif de la BCE.



Si l'on considère les principales composantes de l'inflation dans la zone euro, les produits alimentaires, l'alcool et le tabac devraient afficher le taux annuel le plus élevé en août à 3,2%, contre 3,3% le mois précédent.



Cette composante serait suivie des services à 3,1% (contre 3,2% en juillet), des biens industriels non énergétiques à 0,8% (stable par rapport au mois précédent) et de l'énergie à -1,9% (contre -2,4% en juillet).





