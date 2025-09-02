Zone euro: inflation estimée en hausse à 2,1% en août
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 11:07
Si l'on considère les principales composantes de l'inflation dans la zone euro, les produits alimentaires, l'alcool et le tabac devraient afficher le taux annuel le plus élevé en août à 3,2%, contre 3,3% le mois précédent.
Cette composante serait suivie des services à 3,1% (contre 3,2% en juillet), des biens industriels non énergétiques à 0,8% (stable par rapport au mois précédent) et de l'énergie à -1,9% (contre -2,4% en juillet).
A lire aussi
-
(Reuters) -Les actions Kering et LVMH grimpent mardi à la Bourse de Paris, alors que HSBC a relevé sa recommandation de "conserver" à "acheter" sur les deux valeurs, l'intermédiaire disant voir "la lumière au bout du tunnel" pour le secteur du luxe. Vers 08h57 ... Lire la suite
-
Liechtensteinische Landesbank se retire des Emirats arabes unis, redirige ses clients vers Rothschild
DUBAI (Reuters) -La Liechtensteinische Landesbank (LLB) a pris la décision de se retirer des Émirats arabes unis et a signé un accord de recommandation avec Rothschild pour rediriger ses clients locaux vers la banque, ont annoncé mardi les deux sociétés dans deux ... Lire la suite
-
MILAN (Reuters) -La banque italienne Monte dei Paschi di Siena (MPS) a annoncé mardi avoir relevé son offre sur Mediobanca, en ajoutant un paiement en numéraire à sa proposition d'échange d'actions, afin de prendre le contrôle de sa rivale italienne. MPS, dont ... Lire la suite
-
(Reuters) -TotalEnergies a annoncé mardi avoir signé un contrat de partage de production en partenariat avec South Atlantic Petroleum pour les permis d’exploration PPL 2000 et PPL 2001, situés au large du Nigeria. "TotalEnergies est honorée d’être la première compagnie ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer