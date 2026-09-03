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Zone euro-Hausse plus marquée que prévu des prix à la production en juillet
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 11:20
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Les prix à la production en zone euro ont augmenté plus que prévu sur un mois en juillet, montrent les données publiées mercredi par Eurostat.

Ces prix ont progressé de 1,6% en juillet, après une baisse de 0,3% (non révisé) en juin et une anticipation moyenne des économistes de +1,2%

Sur un an, ils sont en hausse de 5,8% après 4,6% (non révisé) un mois plus tôt et un consensus de +5,3%.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)

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