Zone euro-Hausse plus marquée que prévu des prix à la production en juillet

Les prix à la production en zone euro ont augmenté plus que prévu sur un mois en juillet, montrent les données publiées mercredi par Eurostat.
Ces prix ont progressé de 1,6% en juillet, après une baisse de 0,3% (non révisé) en juin et une anticipation moyenne des économistes de +1,2%
Sur un an, ils sont en hausse de 5,8% après 4,6% (non révisé) un mois plus tôt et un consensus de +5,3%.
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)
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